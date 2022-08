Ucrânia: Preço do gás com novo máximo devido a paragem anunciada no Nord Stream

© John MACDOUGALL / AFP

O preço do gás europeu continuou esta sexta-feira a aumentar atingindo um novo recorde no encerramento, depois de ter sido anunciado que o fornecimento de gás através do gasoduto Nord Stream será interrompido durante três dias.

A dificuldade da União Europeia (UE) em acumular reservas suficientes para poder prescindir das exportações russas durante o inverno fez com que o preço dos futuros do gás TTF na Holanda (de referência na Europa) atingisse 257,40 euros, um nível inédito.

As entregas de gás russo à Europa através do Nord Stream 1 vão ser interrompidas entre 31 de agosto e 02 de setembro, devido à manutenção do gasoduto, anunciou esta sexta-feira a Gazprom.

"É preciso fazer manutenção a cada mil horas" de operação, indicou, em comunicado, a russa Gazprom, acrescentando que a unidade de compressão de gás Trent 60 ficará parada durante três dias e que a manutenção contará com a participação de técnicos da Siemens.

Após este período, o fornecimento será retomado com um nível de 33 milhões de metros cúbicos de gás por dia.

O anúncio surge numa altura em que a Europa se depara com problemas energéticos, acusando a Rússia de usar esta fonte como chantagem.

Desde que os países ocidentais impuseram sanções a Moscovo na sequência do lançamento da ofensiva russa na Ucrânia, a Rússia tem feito várias reduções no fornecimento de gás à Europa.

Até ao ano passado, a Rússia estava na origem de 40% das importações de gás da União Europeia.