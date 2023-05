UE adota acordo da OMC que regulamenta subsídios à pesca

Primeiro dia da época da pesca da sardinha, na Lota de Matosinhos . © Artur Machado / Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 25 Maio, 2023

A União Europeia (UE) aprovou, em Bruxelas, um acordo da Organização Mundial do Comércio (OMC) sobre os subsídios à pesca, que têm de estar em linha com a sustentabilidade e não apoiar práticas ilegais.

No âmbito do acordo hoje aprovado pela UE - e que teve já o aval do Parlamento Europeu -, são proibidos os subsídios à pesca de unidades populacionais sobre exploradas, sob reserva de normas de sustentabilidade que permitam a reconstituição desses "stocks" para um nível saudável.

O acordo da OMC - que entra em vigor após ratificação por dois terços dos países membros - prevê ainda a proibição de subvenções que contribuam para a pesca ilegal, não regulamentada e não declarada e a interdição absoluta de subsídios para a pesca no alto mar não regulamentada.

O acordo da OMC foi alcançado na conferência ministerial de junho de 2022.