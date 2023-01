UE anuncia 280 milhões de euros em subvenções à África do Sul para tornar verde a sua economia

© Pixabay

A União Europeia (UE) anunciou esta sexta-feira que irá fornecer mais de 280 milhões de euros em subvenções à África do Sul para ajudar a tornar verde a sua economia dependente do carvão.

O dinheiro do "Global Gateway", plano da UE para apoiar o investimento em infraestruturas nos países em desenvolvimento, visa responder à influência chinesa através das "novas estradas de seda".

"Juntamente com a África do Sul, estamos empenhados no caminho da descarbonização", disse o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, atualmente em Pretória para conversações, num comunicado da UE.

A África é mais do que nunca um campo de batalha de influência, desde que a guerra na Ucrânia começou há quase um ano, e Pretória está a ser cortejada pela Rússia, pela China e pelo ocidente.

Os pagamentos das subvenções respondem às críticas recorrentes dos países em desenvolvimento, incluindo Pretória, de que a ajuda dos países ricos na luta contra o aquecimento global geralmente assume a forma de empréstimos e não de subvenções.

Parte do dinheiro irá para a conversão das centrais elétricas alimentadas a carvão da África do Sul. O país, um dos 12 maiores poluidores do mundo, produz cerca de 80% da sua eletricidade a partir do carvão.

As subvenções somam-se aos 8,5 mil milhões de dólares já prometidos em 2021 pela UE, Grã-Bretanha, França, Alemanha e Estados Unidos da América.

A UE e a África do Sul discutiram hoje de manhã em Pretória uma iniciativa climática para a nação africana apoiada por 10 Estados-membros europeus, anunciou a chefe da diplomacia sul-africana.

Falando no 15.º Diálogo Político Ministerial África do Sul-União Europeia, a ministra das Relações Exteriores e Cooperação, Naledi Pandor considerou "relevante" a iniciativa "Just Energy Transition" para a "parceria estratégica" com a Europa.

"O apoio da UE nestas áreas pode ajudar a África do Sul a avançar na via do desenvolvimento sustentável", afirmou a governante sul-africana.

Mais de 1000 empresas europeias operam atualmente na África do Sul, onde existem várias câmaras empresariais europeias, segundo a representação da UE em Pretória.