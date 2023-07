UE aprova empréstimo de 100 milhões de euros à Macedónia do Norte

Bandeiras dos membros da União Europeia, em Bruxelas © Pixabay

A União Europeia (UE) aprovou hoje uma assistência macrofinanceira (AMF) de 100 milhões de euros à Macedónia do Norte para financiar a estabilização económica e o programa de reformas do país.

Segundo um comunicado do Conselho da UE, a totalidade do montante da assistência é concedido sob a forma de empréstimos, disponibilizado em duas parcelas de 50 milhões de euros cada.

A Macedónia do Norte deve, por seu lado e antecipadamente, "respeitar os mecanismos democráticos efetivos, nomeadamente um sistema parlamentar pluripartidário e o Estado de direito, e assegurar o respeito pelos direitos humanos".

A assistência aprovada irá contribuir para reforçar a resiliência da Macedónia do Norte num contexto económico difícil, num cenário de recessão e de dependência de importações de combustível e eletricidade, de acordo com a mesma nota informativa.

O comunicado especificou ainda que o empréstimo disponibilizado pela UE "acompanha um programa de apoio de 24 meses celebrado com o Fundo Monetário Internacional (FMI), no montante máximo de 530 milhões de euros", que contribuirá para cobrir as necessidades de financiamento da Macedónia do Norte em 2023 e 2024, tal como identificadas no programa do FMI.

Em julho de 2022, a UE abriu negociações de adesão com a Macedónia do Norte.