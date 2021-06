UE e Canadá comprometem-se a reforçar parceria "mais importante do que nunca"

Os presidentes do Conselho Europeu, Charles Michel, e da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ladeiam o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, na conferência de imprensa acerca da cimeira UE-Canadá © Kenzo Tribouillard / AFP

A União Europeia e o Canadá comprometeram-se, numa cimeira celebrada em Bruxelas, a reforçar a sua parceria estratégica, "mais importante do que nunca", trabalhando de perto no combate à pandemia da covid-19 e às alterações climáticas.

"A UE e o Canadá tornaram-se parceiros cada vez mais próximos nos últimos anos, vinculados por interesses comuns, valores democráticos e fortes laços interpessoais", lê-se na declaração conjunta adotada.

"Esta parceria estratégica é mais importante do que nunca no desafiante ambiente geopolítico atual e à medida que consideramos a melhor forma de trabalhar em conjunto para superar a pandemia da covid-19 e prosseguir uma recuperação sustentável, centrada nas pessoas e inclusiva", acrescentam os líderes europeus e canadiano.

Celebrada na segunda-feira à noite, depois de o primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, ter participado, também em Bruxelas, na cimeira de líderes da NATO, a cimeira UE-Canadá, que contou, pelo lado europeu, com a participação dos presidentes do Conselho Europeu, Charles Michel, e da Comissão, Ursula von der Leyen, antecedeu a cimeira de hoje UE-EUA, com a participação do novo Presidente norte-americano, Joe Biden.

Face à hora tardia a que terminaram os trabalhos, apenas hoje os líderes deram conta, em conferência de imprensa, dos resultados da cimeira.

União Europeia e Canadá, que se aproximaram durante o período turbulento em que Donald Trump esteve na Casa Branca, querem aproveitar e aprofundar essa aproximação.

As duas partes apontaram quatro áreas específicas para o trabalho em conjunto: "Pôr fim à pandemia da covid-19 e impulsionar uma recuperação global equitativa e sustentável, combater as alterações climáticas e proteger o ambiente, aproveitar o potencial do comércio, tecnologia e inovação para um futuro mais brilhante, mais verde e mais sustentável para todos, e promover valores democráticos partilhados e a paz e segurança internacionais".

"Reconhecendo a importância da cooperação multilateral para enfrentar os desafios globais urgentes que enfrentamos e para implementar a Agenda para o Desenvolvimento Sustentável de 2030, desenvolveremos esforços resolutos para manter a ordem internacional baseada em regras, com as Nações Unidas no seu núcleo, e para reforçar e reformar o sistema multilateral onde for necessário", assumiram os líderes da UE e do Canadá.

Os mesmos líderes disseram aguardar "com expectativa o reforço de uma estreita cooperação transatlântica".

As partes também se comprometeram a prosseguir o trabalho com vista à aplicação plena do acordo comercial firmado há quatro anos - conhecido como CETA -, congratulando-se com "os resultados positivos alcançados após quase quatro anos de aplicação provisória".