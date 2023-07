UE e União Africana lançam programa de inovação conjunto

© Pixabay

A União Europeia (UE) e a União Africana avançaram com um programa de inovação para melhorar e transformar as capacidades de inovação tecnológica para as empresas, serviços e produtos nos países dos dois blocos regionais.

O programa faz parte da estratégia "Global Gateway" e de acordo com a Comissão Europeia "constitui a espinha dorsal da cooperação em matéria de ciência, tecnologia e inovação" entre África e a Europa para a próxima década.

O programa tem quatro objetivos para implementação a curto, médio e longo prazo nas áreas da investigação e inovação, nomeadamente a saúde pública, transição ecológica, capacidades para a ciência e "outras questões transversais", acrescenta o comunicado divulgado esta quinta-feira.

A UE e a União Africana querem produzir, por exemplo, ferramentas para a agricultura que sejam inovadores, "serviços climáticos" e a transformação de serviços alimentares, medicamentos, desenvolvimento da biotecnologia e capacidades de diagnóstico, e reforço de infraestruturas.