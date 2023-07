UE e Uruguai aprofundam cooperação para a transição energética

Bandeiras dos membros da União Europeia, em Bruxelas © Pixabay

A União Europeia (UE) e o Uruguai avançaram esta terça-feira a cooperação sobre a transição para as energias limpas, com a assinatura de um Memorando de Entendimento (MdE)sobre energias renováveis, eficiência energética e hidrogénio renovável.

O MdE, que integra a agenda de investimento do Portal Global da UE para os países da América Latina e Caraíbas, assenta na cooperação sobre medidas que promovam a eficiência energética e a transição para as renováveis, incluindo o hidrogénio, e a orientação do investimento para essas áreas.

Segundo um comunicado, deverá ainda ser prestada informação a potenciais investidores sobre as linhas de financiamento, tanto na UE quanto no Uruguai.

O MeD foi assinado à margem da cimeira UE-CELAC (Comunidade de Estados da América Latina e Caraíbas), que hoje termina, em Bruxelas.