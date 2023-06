UE espera fechar acordo com Mercosul até fim de julho

Valdis Dombrovskis © EPA

A União Europeia (UE) espera conseguir concluir o acordo comercial com o Mercosul até fim de julho, aguardando resposta a questões de sustentabilidade, como a desflorestação, disse, esta quarta-feira, o vice-presidente da Comissão Europeia Valdis Dombrovskis.

"Eu diria que, se todos os elementos se encaixarem, o acordo será alcançado [até julho]", referiu Dombrovskis, salientando ainda que a UE está ainda a questão relativa à sustentabilidade, nomeadamente a desflorestação.

"Preparámos este instrumento adicional de sustentabilidade, partilhámo-lo com os Estados-Membros da UE, com o Parlamento Europeu e com os países do Mercosul, e estamos atualmente a aguardar a reação dos países do Mercosul à nossa proposta, que esperamos chegue muito em breve", disse em conferência de imprensa.

O vice-presidente do executivo comunitário referiu ainda que a UE não prevê reabrir o acordo, de modo que seja viável a sua conclusão até julho.

"E qualquer caso, vemos a cimeira entre a UE, a América Latina e as Caraíbas como um marco importante ou uma oportunidade importante para mobilizar apoio político para este acordo", acrescentou, referindo-se à cimeira entre os blocos marcada para 17 e 18 de julho, que será uma oportunidade para "fazer progressos significativos [...] que depois estabeleçam caminhos claros para a finalização" do acordo UE-Mercosul.

As negociações entre a UE e o Mercosul (bloco composto pelo Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai) começaram em 2000 e foram concluídas em junho de 2019 e estão congeladas, estando o tema a ser relançado agora, depois do regresso de Lula da Silva, mais ambientalista, à Presidência brasileira.

O acordo de comércio livre é uma das duas partes do Acordo de Associação global entre a UE e o Mercosul, sendo a segunda um acordo político, encerrado em 2020.

o acordo permitirá eliminar direitos sobre 91% das mercadorias que as empresas da UE exportam para o Mercosul e sobre 92 % dos bens do Mercosul exportados para a UE.

O texto tem de ser aprovado pelo Conselho da EU e o PE.