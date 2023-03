UE estabelece meta de 42,5% de energias renováveis até 2030

© Loic VENANCE/AFP

Os Estados-membros da União Europeia (UE) e o Parlamento Europeu concordaram nesta quinta-feira com uma meta de 42,5% de energias renováveis no consumo europeu de energia até 2030, quase duplicando o nível atual de 22%, anunciaram os eurodeputados.

O objetivo de 42,5% é um acordo que se situa entre os 45% que a Comissão Europeia e os eurodeputados pediram, por um lado, e os 30% que os Estados do bloco pediram.

O texto simplifica e agiliza os processos de autorização de infraestruturas de energias renováveis, com o estabelecimento de territórios específicos onde a regulamentação será drasticamente flexibilizada. A implantação de energias renováveis será considerada de "interesse público superior", o que limita os fundamentos de objeções legais às instalações.

A UE prevê 49% de energias renováveis no consumo de energia dos edifícios, com uma trajetória progressiva e vinculante para aquecimento e arrefecimento por meio de metas nacionais específicas.

O uso de energias renováveis pela indústria deve crescer 1,6% ao ano. Em cada país, a proporção de hidrogénio renovável no hidrogénio usado pela indústria deve atingir os 42% até 2030 e os 60% até 2035. O acordo "contribuirá para nossa soberania energética ao reduzir as importações de combustíveis fósseis", considera Frans Timmermans, vice-presidente da Comissão Europeia.

Discussão sensível

Referindo-se a um dos capítulos mais delicados das negociações anteriores, o acordo reconhece "o papel específico da energia nuclear, que não é verde nem fóssil", segundo Frans Timmermans.

A questão da energia nuclear gerou polémica, já que a França e um grupo de aliados pediram que ela recebesse tratamento equivalente ao reservado para o hidrogénio renovável. No entanto, vários países deixaram claro que este gesto constituía uma verdadeira 'linha vermelha' que não podia ser ultrapassada.

O acordo estabelece que a meta de 2030 para o hidrogénio renovável pode ser reduzida em 20% para os Estados-Membros em que a proporção de hidrogénio fóssil no consumo do país seja inferior a 23%. O texto, que prevê procedimentos acelerados para as infraestruturas, também considera a biomassa (madeira para produzir energia) "verde", explicou Markus Pieper, do PPE.

Esta prática, denunciada por ONGs ambientalistas, será "melhor regulamentada", disse Pascal Canfin (Renew). "A produção de energia é de longe o principal uso da madeira na Europa, mais de metade da madeira recolhida é queimada, uma proporção que não pára de crescer", lamentou Martin Pigeon, da ONG Fern. Esta lei "continuará a recompensar as empresas de energia pela queima de milhões de árvores, agravando a crise climática e da biodiversidade enquanto prejudica a saúde das pessoas", apontou.

Da mesma forma, Cosimo Tansini, especialista da rede de ONGs da Agência Ambiental Europeia, apontou que "uma meta vinculativa de 45% já seria frágil e obsoleta. Qualquer meta abaixo de 45% mostra falta de unidade e ambição".