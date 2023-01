Vendas a retalho no Reino Unido caem 1% em dezembro

© EPA/ANDY RAIN

As vendas a retalho no Reino Unido caíram 1% em dezembro, segundo dados oficiais divulgados esta sexta-feira pelo Office for National Statistics (ONS), que atribuiu o declínio à "redução das despesas por parte dos consumidores devido ao aumento dos preços".

O ONS encontrou uma queda acentuada nas vendas nas lojas que não vendiam mercearias, embora as lojas de alimentos também tenham reportado quedas no volume de vendas.

Além deste número, o ONS agravou o decréscimo verificado em novembro passado, quando o volume de vendas caiu 0,5%, face aos 0,4% inicialmente estimados.

Os indicadores referem-se ao mês de dezembro, quando a inflação se situava em 10,5% no país.

"Depois do impulso em novembro, quando os consumidores se abasteceram mais cedo (para o Natal), as vendas de alimentos caíram novamente em dezembro, com os supermercados a indicarem que isto se devia ao aumento dos preços dos alimentos e ao aumento do custo de vida", disse hoje a vice-diretora de indicadores económicos e inquéritos do ONS, Heather Bovill.