Vice-presidente do BCE recomenda "cuidado e prudência" na retirada de estímulos

Vice-presidente do Banco Central Europeu, Luis de Guindos. © DR

Dinheiro Vivo 02 Março, 2021 • 08:44 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os estímulos orçamentais da União Europeia para lidar com o coronavírus terão de ser retirados com muito cuidado e prudência. O vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE), Luis de Guindos, também avisa que os países vão ter de reduzir os desequilíbrios orçamentais assim que a economia recuperar da pandemia.

"Segundo a nossa recomendação, é importante que a retirada do estímulo orçamental seja muito gradual e realizada a par da evolução da pandemia e da economia. Uma retirada prematura do estímulo orçamental pode provocar uma desaceleração significativa da recuperação. Portanto, a nossa recomendação aos governos é que tenham cuidado a retirar os estímulos, que o façam com prudência e que não reajam prematuramente", refere este responsável em entrevista publicada esta terça-feira pelo jornal Público.

Luis de Guindos assinala que se as medidas forem retiradas demasiado cedo poderá ser criado um "círculo vicioso" relativamente às moratórias de crédito. Estas moratórias, segundo o vice-presidente do BCE, "foram muito importantes para evitar um aumento de insolvências que resultassem em crédito malparado".

Ainda na mesma entrevista, o responsável recorda que os países terão de voltar a reduzir o défice assim que a economia recuperar da pandemia. "Os governos têm de gastar para combater as consequências da pandemia e, depois de esta estar resolvida e a recuperação económica ganhar dinamismo, os países deverão voltar a reduzir os desequilíbrios orçamentais. Quando voltarmos aos níveis do PIB que tínhamos antes, os países vão ter de implementar programas de consolidação orçamental sensatos."