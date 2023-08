Wall Street fecha em terreno misto após quebra do entusiasmo com setor tecnológico

© EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

A bolsa de Nova Iorque terminou em terreno misto na terça-feira, vendo dissipar-se o entusiasmo da sessão anterior causado pelo setor tecnológico e enquanto as taxas dos títulos do Tesouro permanecem elevadas.

Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average caiu 0,51%, o tecnológico Nasdaq subiu ligeiramente 0,06% e o alargado S&P500 caiu 0,28%.

A sessão de segunda-feira, quando os rendimentos dos títulos do Tesouro subiram para máximos desde 2007 sem impedir uma forte subida no setor tecnológico, foi uma combinação invulgar.

"O que aconteceu foi que vimos uma recuperação quando o mercado estava sobrevendido", referiu Steve Sosnick, da Interactive Brokers, à agência France-Presse (AFP).

"E como tantas vezes nestas sessões de alta, os traders ficaram superexpostos porque o entusiasmo é contagiante", continuou, acrescentando que a sessão de terça-feira foi "mais contida".

O apetite pelo risco diminuiu antes de "dois eventos que têm potencial para movimentar os mercados: os lucros da Nvidia na quarta-feira e o discurso do presidente do Fed (banco central dos EUA), Jerome Powell, na sexta-feira", sublinhou o especialista.

A Nvidia, fabricante de processadores gráficos muito procurados para o desenvolvimento de inteligência artificial, anunciará os seus resultados trimestrais na quarta-feira, após o encerramento.

Os rendimentos dos títulos do Tesouro permaneceram firmes depois de atingirem solidamente o seu maior nível desde 2007, enquanto os rendimentos a dez anos ficaram em 4,32% contra 4,33% no encerramento de segunda-feira e os de dois anos ultrapassavam 5%, com 5,0395% às 20h20 GMT (21h20 em Lisboa).

O mercado reagiu negativamente à degradação das perspetivas anuais por parte dos retalhistas Macy's e Dick's Sporting Goods, o que lançou dúvidas sobre a força do consumo nos EUA.

Ambas as empresas relataram números de negócios trimestrais piores do que o esperado, após os quais a Macy's caiu 14% e a Dicks 24%.

O mercado também não reagiu bem quando a agência de notação financeira S&P cortou as classificações de vários bancos regionais, incluindo o Associated Banc-Corp e o Valley National Bancorp, que caíram mais de 4%.

Por setores, o financeiro foi o mais afetado (-0,88%), seguido pelo energético (-0,77%), enquanto os mais favorecidos foram imobiliário (0,28%) e serviços públicos (0,27%).

Entre os 30 listados no Dow Jones, predominaram as quedas, lideradas por MSD (-2,2%) e JPMorgan Chase (-2,07%), ante ganhos liderados por Boeing (1,25%) e Apple (0,79%).