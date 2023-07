Wall Street fecha em terreno misto numa má sessão para o setor tecnológico

© EPA/PETER FOLEY

Dinheiro Vivo/Lusa 21 Julho, 2023 • 07:49 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A bolsa nova-iorquina encerrou, esta quinta-feira, em terreno misto, com os maus resultados da Tesla e Netflix a sentirem-se no setor de tecnologia e em toda a Nasdaq, enquanto o Dow Jones somou a nona sessão consecutiva a subir.

Os resultados definitivos da sessão indicam que o Dow Jones registou o nono dia consecutivo em alta, ao crescer 0,47%, enquanto o Nasdaq caiu 2,05% e o índice S&P 500 mais amplo caiu 0,68%.

O Dow Jones não tinha uma sequência positiva como esta desde setembro de 2017.

Os setores de tecnologia (-2,04%), comunicações (-2,49%) e bens não essenciais (-3,40%) registaram claros recuos, enquanto utilidades (1,85%), saneamento (1,65%) e energia (1,29%) lideraram os ganhos.

Os maiores movimentos do dia estiveram ligados à divulgação dos resultados trimestrais, que os investidores estão a escrutinar à lupa.

Entre as grandes vítimas estava a Tesla, que afundou 9,74% depois que o seu CEO, Elon Musk, apontou nos seus resultados, na quarta-feira, que a produção de veículos diminuiria durante o terceiro trimestre devido a encerramentos para melhorias nas fábricas.

O outro grande nome foi a Netflix, que encerrou com uma queda de 8,41% após anunciar esta quarta-feira que registou uma receita de 8,190 milhões de dólares, abaixo dos 8,300 milhões antecipados pelos analistas.

Se a Netflix "continuar a ser o leão do streaming, gera menos receita por assinante e os seus custos podem aumentar" no caso de um acordo para acabar com a greve de atores e argumentistas, adiantou Edward Moya, da Oanda.

A queda desses dois valores arrastou todo o setor da tecnologia, como a Meta (-4,27%), Amazon (-3,99%) ou Alphabet (-2,65%).

Para Jack Ablin, da Cresset Capital, a reação do mercado aos resultados da Tesla e Netflix, geralmente bem recebidas pelos analistas, mostra que "a fasquia é realmente muito alta" para estas gigantes capitalizações tecnológicas.

Portanto, "podemos experimentar outras deceções" com publicações futuras, numa temporada de resultados que está apenas a começar, lembrou Jack Ablin.