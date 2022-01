Wall Street inicia em queda semana marcada por reunião da Fed (Imagem de arquivo)

Dinheiro Vivo/Lusa 24 Janeiro, 2022 • 15:48 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A bolsa de Nova Iorque negociava hoje em baixa no início da sessão, no arranque de uma semana marcada pela reunião de política monetária da Reserva Federal (Fed).

Às 15h00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 1,91% para 33.604,58 pontos e o tecnológico Nasdaq registava uma queda mais acentuada de 2,43% para 13.436,65 pontos.

O índice alargado S&P 500 recuava 1,87% para 4.316,73 pontos.

No início da sessão, os investidores optavam pela venda de ações, à espera das decisões da reunião da Fed, que termina na quarta-feira, sendo esperado um endurecimento da política monetária do banco central.

O rendimento da dívida do Tesouro a 10 anos seguia estável em 1,71%, após ter atingido 1,8% na semana passada.

Entre as 30 cotadas do Dow Jones destacavam-se as descidas da Walt Disney (-3,57%), Boeing (-3,18%), Goldman Sachs (-2,85%) e Visa (-2,64%).

O barril de petróleo do Texas descia para 83,50 dólares e o dólar reforçava-se face ao euro, com um câmbio de 1,1295.