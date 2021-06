Wall Street negoceia no 'vermelho' na abertura após novos dados económicos (Imagem de arquivo)

A bolsa de Nova Iorque abriu esta terça-feira a negociar em baixa, após novos dados da economia dos Estados Unidos e pendente da reunião desta semana da Reserva Federal norte-americana (Fed).

Cerca das 15h00 (hora de Lisboa), os três principais índices recuavam, revelando cautela dos investidores. O índice Dow Jones Industrial descia 0,34% para 34.277,59 pontos, o Standard & Poor's 0,10% para 4.251,08 pontos e o tecnológico Nasdaq 0,29% para 14.132,22 pontos.

Hoje, o departamento de Trabalho dos Estados Unidos divulgou que o índice de preços ao produtor subiu 6,6% em maio, a maior alta registada em 11 anos, desde que estes dados são compilados.

Já o Departamento do Comércio indicou que as vendas do retalho referentes ao mês de maio caíram 1,3%, o que os analistas atribuem a um maior gasto dos consumidores em serviços que foram penalizados na crise pandémica.

Também hoje foi conhecido que a produção industrial dos Estados Unidos aumentou em maio cerca de 0,8% face ao mês anterior em maio, acima das expectativas dos analistas, mas sem poder para influenciar de forma decisiva os mercados.

Esta semana os investidores estão atentos à reunião da Fed, que hoje arranca, quando há receios de que o banco central norte-americano sinalize redução dos estímulos face ao aumento da inflação (5% em maio, a mais elevada desde agosto de 2008).

Contudo, segundo fontes da Fed citadas na segunda-feira pela agência de notícias AP, a subida da inflação deverá ser de curto prazo e dever-se-á sobretudo a fatores temporários que levaram ao aumento de preços.