Wall Street recupera e abre a negociar no verde

© EPA/PETER FOLEY

Dinheiro Vivo/Lusa 21 Junho, 2022 • 16:29 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A bolsa de Wall Street negociava esta terça-feira em alta ao início da tarde, depois de a semana passada ter ficado marcada por perdas e receios de uma possível desaceleração económica.

A bolsa norte-americana reabriu esta terça-feira, após ter estado encerrada esta segunda-feira devido a um feriado nacional nos EUA.

Cerca das 15:30 (hora de Lisboa), o Dow Jones subia 1,77% para 30.417,53 pontos, o S&P 500 avançava 2,47% para 3.765,51 pontos e o Nasdaq ganhava 3,01% para 11.123,45 pontos.

O 'apetite' dos investidores por ativos mais arriscados nesta terça-feira ocorre depois de na semana passada o S&P 500 ter sofrido a pior queda desde que a pandemia atingiu os mercados, em março de 2020.

A Fed decidiu na última quinta-feira subir a taxa de juro de referência em 75 pontos base, o terceiro aumento desde março e o maior desde 1994, colocando a taxa dos fundos federais entre 1,50% e 1,75%.

Jerome Powell afirmou, na conferência de imprensa que se seguiu ao anúncio, que a instituição tem instrumentos para dominar a inflação e declarou-se "determinado" a colocar o crescimento dos preços dentro do limite pretendido (2%).

Por sua vez, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse esta segunda-feira que falou com Lawrence Summers, ex-secretário do Tesouro, e reiterou que não vê uma recessão como inevitável.

Ainda assim, muitos investidores estão a preparar-se para uma desaceleração económica.

Todos os setores iniciaram a sessão a negociar no 'verde', com a energia (+3,44%), tecnologia (+2,67%) e bens não essenciais (+2,48%) a registaram os maiores ganhos.

Os ganhos também dominavam entre todas as empresas do índice Dow Jones, com as maiores subidas para a Apple (+3,56%), Visa (+3,36%) e Chevron (+2,79%).

Na sexta-feira, a bolsa norte-americana encerrou sem rumo, com índice Dow Jones Industrial Average a perder 0,13%, ao contrário do tecnológico Nasdaq, que subiu 1,43%, e do alargado S&P500, que avançou 0,22%.