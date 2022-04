Wall Street segue em baixa após divulgação de resultados de grandes empresas

© EPA

A bolsa de Nova Iorque iniciou esta sexta-feira a sessão em baixa, com os investidores a reagirem aos resultados das grandes petrolíferas norte-americanas e de tecnológicas como a Amazon e a Apple.

Às 14:55 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,31% para 33.824,80 pontos e o Nasdaq recuava 0,49% para 12.809,72 pontos.

O índice alargado S&P 500 descia 0,82% para 4.251,98 pontos.

No começo da sessão, a bolsa nova-iorquina reagia aos resultados de várias tecnológicas, que foram apresentados na quinta-feira depois do encerramento do mercado e que dececionaram os investidores.

A Amazon caía 10,53%, nas primeiras operações, a Intel 6,06% e as ações da Apple subiam 0,38%.

A Amazon divulgou uma perda de 3,84 mil milhões de dólares no primeiro trimestre do ano, o que compara com um lucro homólogo de 8,1 mil milhões.

Já a Apple divulgou na quinta-feira resultados trimestrais que superaram as projeções dos analistas, apesar das dificuldades no abastecimento e dos resultados económicos da invasão russa da Ucrânia. O lucro trimestral subiu 6% em termos homólogos, para 25 mil milhões de dólares.

O produtor de 'microchips' e equipamento eletrónico Intel anunciou, também na quinta-feira, um lucro de 8,1 mil milhões de dólares no primeiro trimestre, mais do dobro do registado no período homólogo.

Esta sexta-feira, antes da abertura da bolsa, foram as petrolíferas Exxon Mobil e Chevron a divulgarem resultados. As ações das duas petrolíferas recuavam 0,44% e 0,65%, respetivamente.

A Chevron anunciou um lucro líquido de 6.259 milhões de dólares (5.943 milhões de euros) no primeiro trimestre, 355% acima do que teve no mesmo período do ano anterior.

Nos outros mercados, o preço do barril de petróleo do Texas subia para 106,52 dólares e o rendimento das obrigações do Tesouro a 10 anos avançava para 2,9%.