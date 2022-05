Wall Street segue em baixa no início da sessão

© EPA/PETER FOLEY

A bolsa de Nova Iorque seguia esta terça-feira em baixa no início da sessão, no mesmo dia em que foi anunciado que a atividade manufatureira da China recuperou à medida que foram levantadas as restrições face à covid-19.

Pelas 14:45 (hora de Lisboa), o Dow Jones recuava 1,25% para 32.813,39 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq perdia 0,84% para 12.029,10 pontos.

Já o índice alargado S&P 500 fixava-se em 4.141,92 pontos, menos 0,37%.

A atividade manufatureira da China registou uma ligeira recuperação em maio, à medida que foram levantadas algumas das medidas de prevenção epidémica, que resultaram no bloqueio de Xangai e outros centros industriais.

Segundo o Gabinete Nacional de Estatísticas da China, o índice de Gestores de Compras, um dos principais indicadores para o setor manufatureiro, fixou-se nos 49,6 pontos, depois de se ter fixado nos 47,4 pontos, em abril, numa escala de 100 pontos. Neste indicador, uma marca acima dos 50 pontos implica expansão e, abaixo, uma contração.

Mais empresas em Xangai, a "capital" financeira da China, estão a ser autorizadas a reabrir esta semana, depois de as autoridades terem considerado que a situação epidémica na cidade está sob controlo.

Outros centros industriais, incluindo Shenzhen, no sul, e Changchun, no nordeste, também retomaram a produção e o comércio em maio, depois de terem estado sob bloqueio nos meses anteriores.