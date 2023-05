Wall Street segue em terreno positivo antes de decisões da Fed

© EPA/JASON SZENES

A bolsa de Nova Iorque negociava esta quarta-feira em terreno positivo no início da sessão, antes das decisões de política monetária da Reserva Federal (Fed), banco central norte-americano.

Às 14h50 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,12% para 33 725,00 pontos e o Nasdaq avançava 0,43% para 12 132,10 pontos. O índice alargado S&P 500 subia 0,15% para 4 125,85 pontos.

Na terça-feira, Wall Street terminou a sessão em baixa, com os investidores atentos aos bancos regionais, depois de ser anunciada a aquisição do First Republic - à beira da falência - pelo JPMorgan, maior banco dos Estados Unidos.

A perspetiva de uma nova subida das taxas de juro pela Fed também pressionou a banca na sessão anterior, segundo vários analistas.

O preço do barril de petróleo do Texas abriu em baixa no mercado nova-iorquino, a perder 3,35% para 69,26 dólares, abaixo da barreira dos 70 dólares, apenas um dia depois de ter começado a negociar a menos 75 dólares.