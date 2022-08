Wall Street segue no 'verde' com ajuda da inflação

Bolsa de Nova Iorque © DR

A bolsa de Nova Iorque seguia esta quarta-feira em alta, no início da sessão, após ter sido divulgado que a inflação nos Estados Unidos desacelerou para 8,5% em julho.

Às 15h10 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 1,64% para 33 312,29 pontos e o Nasdaq avançava 2,17% para 12 765,23 pontos.

O índice alargado S&P 500, considerado o mais representativo do mercado, registava uma valorização de 1,70% para 4.192,59 pontos.

A inflação homóloga nos Estados Unidos desacelerou para 8,5% em julho, o que se deve principalmente à descida do preço da gasolina, segundo o índice de preços no consumidor (CPI) divulgado hoje pelo Departamento do Trabalho.

Em junho, a inflação homóloga tinha ficado em 9,1%, o nível mais alto desde novembro de 1981.

A desaceleração da inflação dá algum alívio à economia norte-americana que em finais de julho entrou em recessão técnica, uma vez que foram registadas duas quedas trimestrais consecutivas do Produto Interno Bruto (PIB), mas esse cenário tem sido afastado pela administração norte-americana e por vários economistas, que consideram que a economia não está necessariamente em recessão dado que há outros indicadores favoráveis, como a taxa de desemprego, que baixou para 3,5%.

A elevada taxa de inflação tem sido uma das principais preocupações do Governo e da Reserva Federal (Fed), que no passado dia 27 de julho voltou a subir as taxas de juro.

"A desaceleração no CPI de julho é provavelmente um grande alívio para a Reserva Federal [...]. Se continuarmos a ver números que indicam uma inflação decrescente, a Reserva Federal pode começar a desacelerar o ritmo de endurecimento da política monetária", disse Nancy Davis, da Quadratic Capital Management, em declarações à CNBC.

Nos outros mercados, o barril de petróleo do Texas baixava para 89,85 dólares e o rendimento das obrigações do Tesouro norte-americano a 10 anos descia para 2,72%.