Investigações a paraísos fiscais só renderam 18 mil euros em 2019

As diligências da Autoridade Tributária em investigações sobre fugas ao fisco no âmbito dos casos Swissleaks, Panama Papers e Malta Files devolveram pouco mais de 18 mil euros em receitas fiscais aos cofres do Estado no último ano. Os processos são morosos e alguns correm o mesmo de não serem fechados, adverte o Relatório sobre o Combate à Fraude e Evasão Fiscais e Aduaneiras de 2019 enviado ao parlamento nesta semana.

Destes 11 processos, sete estão relacionados com os Panama Papers e levaram à contabilização de 882 mil euros não declarados em IRS. O fisco diz que os valores foram regularizados voluntariamente. Ganhou-se nem mais nem menos do que 18.341,33 euros.

Em mais de três anos desde a divulgação dos Panama Papers, houve uma centena de contribuintes em 23 processos com investigações iniciadas, mas além da regularização deste ano só um outro processo levou a correções de rendimento em IRS, em 2018, num valor de mais de 4,6 milhões de euros. Não há, contudo informação sobre o valor de imposto recuperado com estas regularizações.

Tal como no último relatório anual, a Autoridade Tributária volta a queixar-se que os recursos investidos nestes casos não compensam face à receita recuperada. “A investigação destes processos tem-se mostrado bastante morosa devido à necessidade de recorrer a pedidos de informações formulados por Portugal a jurisdições estrangeiras ao abrigo de instrumentos de assistência mútua administrativa”, reflete o relatório.

Nalguns casos, o fisco diz mesmo que já perdeu a esperança de fechar processos: nas investigações relacionadas com o caso Swiss Leaks, houve mais dois processos terminados no último ano, ficando em 97 o total das investigações concluídas, e sem recuperação de impostos. Fica a faltar apurar a situação de dois contribuintes, “a qual está pendente de informações a obter junto de terceiros, o que se afigura praticamente impossível, atendendo ao período remoto a que respeitam”, admite o relatório.

A troca de informações com as autoridades suíças permitiu, em 2017, apurar perto de 681 mil euros de rendimento não declarado em IRS, com as regularizações a ficarem em 271.724,73 euros.

Mas os valores não foram mais longe, porque grande parte dos clientes portugueses nos ficheiros do HSBC da Suíça já tinha conta fechada e repatriado os capitais em fuga nas amnistias fiscais dadas pelos governos PS e PSD/CDS de 2005, 2010 e 2012. As regularizações permitiram declarar junto do fisco de perto de seis mil milhões de euros, na grande maioria vindos da Suíça.

Até aqui, foram as investigações a contribuintes com contas expostas nos Malta Files que renderam mais aos cofres do fisco: em 2018, foram recuperados mais de oito milhões de euros em IRS e perto de 900 mil euros em juros compensatórios junto de uma centena de contribuintes que não declararam perto de 32 milhões de euros. Já no último ano, houve duas investigações que fecharam sem que tenham sido detetados abusos ou recuperados quaisquer valores.