Investimento aguenta segundo confinamento e cresce 3,5%

Desta vez, o investimento conseguiu aguentar melhor o impacto de um confinamento geral da economia, ao contrário do que aconteceu na primavera do ano passado. Nos primeiros três meses deste ano - que incluem todo o período de confinamento, que começou em meados de janeiro e se prolongou até 15 de março -, o investimento "acelerou, registando um crescimento homólogo de 3,5%, mais intenso do que o observado no trimestre anterior (0,8%)", refere o Instituto Nacional de Estatística (INE), no reporte das contas nacionais divulgado esta segunda-feira.

Também o consumo público acelerou, registando um crescimento homólogo de 2,8% no primeiro trimestre do ano.

Já o consumo privado, ou seja, grosso modo, as despesas das famílias, registaram uma contração de 6,9%, que reflete o encerramento de grande parte das atividades, como restaurantes e lojas. "O contributo da procura interna para a variação homóloga do produto interno bruto (PIB) em volume foi mais negativo no 1º trimestre, passando de -2,4%, no 4º trimestre, para -3,4%. Esta evolução foi determinada, em larga medida, pela contração do consumo privado, que registou uma variação de -6,9% (-4,6% no 4º trimestre)", indica o INE. Mesmo assim, o trambolhão ainda fica longe do registado no primeiro confinamento, quando o consumo privado caiu 14,4%.

Nestes primeiros meses do ano, as famílias retraíram as compras dos chamados "bens duradouros", que incluem eletrodomésticos e carros, por exemplo. "A componente de bens duradouros acentuou a diminuição, em termos homólogos, passando de uma variação de -3,5%, no 4º trimestre, para -7,9%, refletindo a quebra mais intensa na aquisição de veículos automóveis e o abrandamento das despesas em outros bens duradouros", explica o INE.

Mas as famílias continuaram a comprar mais alimentos, "a componente de bens alimentares manteve um crescimento positivo, embora inferior ao observado no trimestre anterior". Já os bens não duradouros e serviços (inclui turismo) contraíram 7% em termos homólogos.

O gabinete de estatística confirmou uma contração homóloga da economia de 5,4% do PIB, já apontada na estimativa rápida no final de abril, mas agora com detalhe sobre o contributo de cada uma das componentes. Comparando com o quarto trimestre do ano passado, a atividade registou uma queda de 3,3%.

Construção e maquinaria resistem

Tal como nos anteriores trimestres, o setor da construção confirmou maior resistência à crise pandémica do que outras componentes do PIB. "A formação bruta em capital fixo (FBCF) em construção manteve o dinamismo dos trimestres anteriores, apresentando um crescimento de 6,4% em volume no 1º trimestre, em termos homólogos", refere o INE. Mas desta vez, outras máquinas e equipamentos teve um crescimento homólogo expressivo de 12,2% (0,8% no último trimestre de 2020). Nesta componente incluem-se os sistemas de armamento.

Já o equipamento de transportes "continuou a registar reduções significativas, com uma variação homóloga de -25,9% no 1º trimestre", indica o gabinete de estatística.