Investimento comercial regressa à fasquia dos 3000 milhões em 2022 

A venda do Atrium Saldanha à Sonae Sierra e Bankinter foi um dos negócios do ano. (Sara Matos / Global Imagens) © Sara Matos / Global Imagens

O investimento em imobiliário comercial, também designado de rendimento, deverá atingir este ano os 3000 milhões de euros. Este é um valor já próximo dos níveis pré-pandémicos, altura em que o volume aplicado nestes investimentos ultrapassou os 3200 milhões de euros e bateu recordes. As previsões são de Gonçalo Santos, responsável pelo departamento de Capital Markets da JLL, mas que podem ser ainda corrigidas em baixa. Como avançou ao Dinheiro Vivo, "estão em curso várias transações até ao final do ano", nomeadamente de venda de ativos hoteleiros que, a não fecharem como previsto, terão um impacto significativo no volume total de investimento.

Não será, portanto, um ano excecional, como foram 2018 e 2019. Ainda assim, as expectativas estão mais altas face aos volumes alcançados em 2020, quando se registou um decréscimo para 2800 milhões, devido à conjuntura pandémica, e em 2021, exercício em que se somaram cerca de 2000 milhões. Certo é que para já e até ao final de setembro, contabilizaram-se 1900 milhões em investimento comercial. As operações de maior destaque foram as vendas do portefólio logístico do Novo Banco e da M7 adquiridos pela Blackstone, a da sede do Novo Banco comprada pela Merlin Properties, a Smart Studios vendida à Round Hill Capital, o Pestana Blue Alvor que passou para as mãos da espanhola Azora e ainda o Atrium Saldanha, comprado pela Sonae Sierra e Bankinter.

Para não fugir à tradição, o capital estrangeiro será este ano dominante. Segundo Gonçalo Santos, os investidores internacionais têm tido um peso entre os 75% e os 80% do volume total investido em cada ano, embora se registe atualmente um maior dinamismo dos nacionais, mas com tickets mais baixos. Neste exercício e até ao momento, os principais investidores são a Blackstone, a Merlin Properties, a Round Hill, a CPPIB, a South, a AFFIAA, a Incus Capital e o Grupo Arié/Bedrock Capital Partners. No que toca a produtos, os escritórios representaram 750 milhões de euros (39% do volume total investido até setembro), indústria & logística (I&L) totalizou 518 milhões (27% do total), os hotéis valeram 292 milhões (15%) e os alternativos geraram 245 milhões (13%). Gonçalo Santos destaca o setor da I&L, que "apresenta a maior alocação de capital de sempre no mercado português". Já o segmento dos escritórios e hotelaria encontram-se alinhados com o volume registado no ano passado. Numa comparação com 2019, todos os produtos estão abaixo dos volumes contabilizados nesse ano, com exceção da I&L.

Estes números demonstram que o mercado português se mantém numa trajetória confortável. Segundo Gonçalo Santos, "os fundamentais permanecem robustos em todos os segmentos, com níveis de risco bastante atrativos quando comparados com outros mercados e com um volume de liquidez para ser aplicado no imobiliário bastante elevado". Como sublinha, "já não é necessário "vender" Portugal como um destino de investimento", como acontecia ainda há pouco tempo.

Retração à vista

Atualmente, os grandes desafios para o imobiliário comercial são a conjuntura macroeconómica e a incerteza geopolítica, aponta o responsável. Como sublinha, as subidas da inflação e das taxas de juro "têm efeitos não apenas na capacidade de compra dos consumidores finais, mas também na capacidade de endividamento e no seu custo, o que tem impacto nos business plans dos investidores". É, portanto, de antever alguns ajustes de preço. "O valor dos ativos tem sido impactado por estes fatores e 2023 será um ano de alinhamento entre compradores e vendedores no que concerne a expectativas de preços", diz. Mas não só.

O próximo ano deverá ser marcado por uma retração no mercado. As incertezas conjunturais deverão refletir uma diminuição do capital alocado ao imobiliário pelo menos no primeiro semestre, perspetiva o consultor da JLL. "O desempenho económico durante os primeiros seis meses do ano ditará o dinamismo do restante ano, mas as expectativas são de que o segundo semestre possa ser mais dinâmico, assim que haja sinais de recuperação macroeconómica". Esta previsível inversão da tendência de quebra na segunda metade do ano é justificada pela liquidez que existe no mercado e pelos fundamentais do setor em Portugal, que "permanecem robustos, pelo que assim que regresse alguma estabilidade ao mercado, se perspetiva uma forte atividade".

O imobiliário comercial debate-se também com carência de produto, que é transversal à maioria dos segmentos. "Esta limitação de oferta condiciona efetivamente o desempenho do mercado e o volume de investimento", afirma Gonçalo Santos, que acredita que a disparidade entre oferta e procura deverá impulsionar os promotores a desenvolver novos produtos. Nesta conjuntura, é também de admitir a colocação de alguns ativos cujos proprietários necessitem de liquidar.