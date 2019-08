Investimento de 33 milhões no setor aeronáutico em Grândola

O Ministério do Planeamento anunciou esta quinta-feira ter homologado o apoio de fundos comunitários ao investimento de 33 milhões de euros da empresa Lauak, do setor da aeronáutica, em Grândola, no litoral alentejano.

Em comunicado, o Ministério refere que o apoio do programa operacional Compete 2020 “vai contribuir para a implementação de uma nova unidade do setor aeronáutico em Grândola”, no distrito de Setúbal.

Segundo o governo, o cofinanciamento de 7,9 milhões de euros do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional vai “apoiar a criação de 274 novos postos de trabalho, cerca de 70 dos quais altamente qualificados”, e possibilitar exportações no valor anual de 30 milhões de euros.

A Lauak vai produzir em Grândola peças com processos tecnológicos avançados, nomeadamente para o fabrico do Airbus A320.

“A economia alentejana reforça, assim, a sua presença num ‘cluster’ industrial com elevado valor acrescentado, alargando os seus atuais polos geográficos de Évora e Ponte de Sor a novas localizações no território alentejano”, lê-se no comunicado do Ministério do Planeamento.

De acordo com o executivo, o projeto em Grândola, negociado ao abrigo do regime contratual com a AICEP, “soma-se ao lote de 150 milhões de euros de outros investimentos empresariais a realizar no Alentejo aprovados no último concurso geral do SI Inovação”.