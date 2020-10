Investimento em obras na ferrovia mais do que duplica em 2021

Estação ferroviária do Pinhão. © Rui Manuel Ferreira/Global Imagens

O investimento em obras na ferrovia vai aumentar 159% em 2021. O Governo tem um orçamento de 384 milhões de euros para as principais intervenções na rede ferroviária nacional, segundo o relatório do Orçamento do Estado para 2021 (OE2021), entregue esta segunda-feira no Parlamento.

Em 2020, o Estado destinou um orçamento de 148 milhões para as obras ferroviárias. O investimento mais do que duplica em 2021 porque as intervenções estão a passar da fase de projeto para a fase de obra, ou seja, do papel para o terreno. Estas obras na ferrovia também contam com financiamento comunitário e têm de ficar concluídas até ao final de 2023, sob pena de perderem esse financiamento.

A maior parte deste investimento está por conta do corredor internacional sul. Em 2021, serão gastos 147 milhões de euros na modernização e eletrificação do troço Elvas-Fronteira da linha do Leste; da construção de três subtroços, no total de 80 quilómetros, na nova linha Évora-Caia; e ainda na modernização da linha de Sines/Sul, fundamental para o acesso a este porto. Os 147

Para o corredor internacional norte estão comprometidos 99 milhões de euros. Este montante vai servir para a modernização dos troços Guarda-Cerdeira e Pampilhosa-Vilar Formoso, na Beira Alta; para a linha de Leixões, está a ser preparada a "renovação da capacidade e do novo terminal rodoferroviário do Grande Porto, encontrandose a decorrer os trabalhos conducentes à elaboração do estudo prévio, projeto de execução e estudo de impacte ambiental".

No corredor norte-sul serão investidos 78 milhões de euros, sobretudo para a reabilitação do troço entre Espinho e Gaia, da linha do Norte.

Nas restantes linhas, há 60,1 milhões de euros para a eletrificação do troço Torres Vedras-Caldas da Rainha (linha do Oeste); 46,15 milhões de euros para colocar a catenária nas ligações Tunes-Lagos e Faro-Vila Real de Santo António (linha do Algarve); será ainda desenvolvido o projeto de eletrificação do troço Marco de Canaveses-Régua (linha do Douro).

Fora do Ferrovia 2020, estão ainda contemplados 109 milhões de euros para projetos de sinalização e comunicações, "que abrangem todos os corredores de um modo transversal".

Ainda na ferrovia, há uma fatia de 5 milhões de euros em 2021 para financiar a compra de 22 novas automotoras destinadas ao serviço regional da CP, em linhas eletrificadas e não eletrificadas. A assinatura do contrato com os suíços da Stadler deverá ocorrer nas próximas semanas, após o levantamento da providência cautelar.