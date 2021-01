Investimento empresarial: perspetivas para 2021 apontam para crescimento de 3,5% em 2021

empresas © Pixabay

Entre 1 de outubro de 2020 e 14 de janeiro de 2021, foi realizado o inquérito de Conjuntura ao Investimento. De acordo com os dados revelados esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), o investimento empresarial em termos nominais recuou 16,3% no ano passado. O INE nota que se trata de uma redução expressiva face às perspetivas reveladas no anterior inquérito (uma variação de -8,9%).

Esta revisão em baixa atingiu uma expressão maior entre as grandes empresas, nomeadamente nas do quarto escalão (que têm 500 ou mais pessoas ao serviço) e nas do terceiro escalão (entre 250 a 499 pessoas ao serviços). No caso destas empresas, terá ocorrido um cancelamento ou adiar das decisões de investimento.

Já para 2021 os resultados do inquérito apontam para uma recuperação parcial do investimento empresarial, com perspetivas de um crescimento de 3,5%, aponta o INE. " Este crescimento centra-se nas empresas pertencentes ao 4º escalão, que projetam um aumento do investimento em 10,5% (contributo de 4,6 pontos percentuais (p.p.)) e nas do 3º escalão,

com uma variação da FBCF de 19,0% em 2021 (contributo de 3,0 p.p.)", é indicado.

Já as perspetivas dos restantes escalões apontam para uma continuação da redução significativa do investimento ao longo deste ano, ainda que menos intensa do que aquela registada em 2020.

O inquérito do INE aponta que, este ano, a ligeira subida do investimento empresarial será motivada pelos "contributos positivos do investimento em construções, equipamentos e material de transporte.