Investimento “fantasma” já vale 40% dos fluxos globais, diz FMI

Os fluxos financeiros entre multinacionais e subsidiárias localizadas em paraísos fiscais ou jurisdições com tributação privilegiada já representam 40% dos total de investimento direto externo nas contas globais, sobrando apenas 60% de investimento genuíno, de acordo com um novo estudo a publicar em breve pelo Fundo Monetário Internacional (FMI)

Os dados preliminares do estudo são divulgados estes mês, na publicação especializada Finance & Development, com um alerta para a forma como a proliferação de paraísos fiscais está a minar a coleta fiscal a nível mundial.

De acordo com o estudo, que combina dados da OCDE e do FMI para destrinçar fluxos genuínos de investimento dos número globais, os valores sem reflexo produtivo nas economias dos países atingem já os 15 biliões de dólares de um total de 38 biliões de dólares em investimento direto externo global. Ou seja, 40% é investimento “fantasma”, como classifica a organização. E vale tanto como as economias da China e da Alemanha juntas.

Neste cenário, só Luxemburgo e Holanda são responsáveis por metade do valor das transações de natureza apenas financeira. Juntando Hong Kong, Ilhas Virgem Britânicas, Bermudas, Singapura, Ilhas Caimão, Suíça, Irlanda e Ilhas Maurícias, fica reunido 85% de todo o investimento “fantasma” do mundo.

Os fluxos considerados não genuínos no estudo dizem respeito às transferências de e para holdings cujas sedes estão localizadas em muitas dessas jurisdições e cuja atividade consiste essencialmente em canalizar financiamento ou concentrar ativos, frequentemente para efeitos de elisão fiscal. Isto é, para reduzir a fatura fiscal das empresas.

“A média global do imposto sobre as empresas foi reduzida de 40% em 1990 para cerca de 25% em 2017, indicando um nivelamento por baixo e apontando para a necessidade de coordenação internacional”, refere a Finance & Development.

O estudo dá o exemplo da Irlanda, cuja estratégia de atração de investimento estrangeiro com recurso à redução de impostos (desceram de 50% na década de 1980 para os 12,5% atuais) teve o efeito de alargar a base fiscal da Irlanda, com aumento da coleta de impostos. Mas, conduziu à redução dos impostos nas outras jurisdições, lembra a publicação do FMI. Por outro lado, refere também fortes distorções macroeconómicas que exigem que se reconsiderem as estatísticas económicas. No caso irlandês, de um aumento artificial do PIB em 26%, por exemplo.