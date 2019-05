Investimento macaense chega ao Porto e a Gaia

São 70 milhões de euros que vão ganhar vida em projetos no Porto e em Gaia, em diferentes áreas mas com o setor imobiliário como principal aposta. O investimento vem da KNJ Investment Limited e foi anunciado no âmbito da visita de Fernando Chui Sai-on, chefe do governo da Região de Macau, ao Porto, noticia o JN.

O reforço de laços e relações diplomáticas entre o Porto e Macau fez-se através da assinatura de um memorando de entendimento e cooperação numa cerimónia em que estiveram ainda presentes os presidentes da Câmara do Porto, Rui Moreira, e de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues.

“É óbvio para Macau que, para investir fora, vamos procurar lugares que conhecemos”, afirmou, segundo cita o JN, Kevin Ho, sócio daquela empresa e acionista do Global Media Group (que detém o JN, o Dinheiro vivo, o DN, a TSF e O Jogo, entre outros títulos). “Nos últimos quatro anos, a economia de Portugal tem crescido e isso dá-nos ainda mais confiança”, garantiu o empresário, assegurando que Lisboa também está no radar da KNJ.

