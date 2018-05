“Investir em imobiliário para turismo e vender aos estrangeiros é bom”

Jean Tirole é francês e vai fazer 65 anos no próximo mês de agosto. É um economista de interesses abrangentes. Estudou Engenharia e Matemática e doutorou-se em Economia em 1981, pelo MIT, nos Estados Unidos. O professor da Toulouse School of Economics e prémio Nobel de Economia em 2014, esteve três dias em Lisboa a convite do Institut Français para vários debates públicos e lançar o seu novo livro Economia do Bem Comum.

Nesta entrevista revela os seus receios. Preocupa-o a ascensão dos populistas, que ameaçam a ciência e a razão. É a favor do contrato de trabalho único. E deixa um alerta: os bancos e os Estados continuam demasiado agarrados uns aos outros. “O abraço letal continua a existir.” Defende que os economistas até têm feito um bom trabalho a combater crise e que “não é possível haver democracia sem especialistas e sem cientistas, senão é o vale tudo”. Esta é a segunda parte da entrevista que concedeu ao Dinheiro Vivo.

Está a favor da integração que está agora a ser proposta com a reforma da zona euro, como a criação de um orçamento comum, que tenha em conta barreiras de proteção contra eventuais crises financeiras. Qual é a sua opinião?

Diria que sou a favor, mas acho que os europeus não estão prontos para fazer o que tem de ser feito. Eu explico: sou fundamentalmente um federalista e gostava de ter uma espécie de Estados Unidos da Europa — orçamento comum, mutualização da dívida, garantia de depósitos comum, subsídio de desemprego comum. Mas ao mesmo tempo se queremos isto, temos de aceitar as mesmas regras do jogo, aceitar as mesmas leis. Ou seja, garantir que ninguém está a fazer batota, a aproveitar-se do sistema. Para isso temos de ter mais leis comuns. Este debate surge numa altura em que alguns europeus querem mais soberania e em que existem partidos populistas a dizer “isto vai ser decidido no meu país, não em Bruxelas”. O que estou a dizer é que se queremos partilhar mais riscos através de uma federalização, temos de ter mais convergência do aparato legal. Já fizemos isso na regulação da banca, onde existe uma regulamentação comum definida pelo BCE. Portanto, parece que a garantia de depósitos já pode avançar. Mas, por exemplo, no subsídio de desemprego parece-me que é bastante difícil chegarmos a uma base comum porque cada país escolhe o seu tipo de instituição, de regime. Uns preferem os modelos nórdicos, outros não. Além do mais, os níveis de desemprego são dramaticamente diferentes. Há países com 5% de desemprego, outros têm 20%.

O mesmo com os impostos… Na UE o que será mais difícil de conseguir neste domínio?

Na Europa, temos a ideia de tem de haver uma unanimidade no sistema de coleta fiscal, mas isso nunca vai acontecer porque cada país quer definir sua carga fiscal e ter as suas vantagens fiscais. Penso que isso é normal, até é bom. Um sistema fiscal comum, uma base comum, é essencial a uma federação, mas pode e deve haver pequenas diferenças, e haverá sempre, pequenos graus de liberdade para os países se diferenciem.

Uma coisa que está federalizada é o dinheiro, a moeda. No início da crise, na ausência de mecanismos para resolver os problemas da banca e dos países, o BCE teve de atuar e continua a injetar liquidez nas economias. Qual é a avaliação que faz do papel do BCE nos últimos 10 anos?

O BCE não tinha outra hipótese, tal como a Fed e o Banco do Japão. Se não tivesse baixado as taxas de juro teria havia uma crise ainda pior nos bancos e isso teria sido péssimo para a atividade económica. Mas as taxas de juro baixas têm desvantagens, encorajam e alimentam bolhas, algo de que falo há 35 anos desde quando comecei a estudar e isso vê-se. Quem tem ativos fica mais rico. É uma grande redistribuição de valor dos aforradores para quem pede emprestado. Existem riscos grandes neste tipo de abordagem, mas penso que dada a dimensão da crise, não havia outra solução.

As taxas de juro vão começar a subir mais cedo ou mais tarde. Na zona euro fala-se em 2019. Há bolhas que o preocupam?

Bom… penso que a questão é como subir as taxas de juro lentamente até um nível normal para não prejudicar ninguém. Claro que o banco central pode continuar a fornecer liquidez, mas na verdade já não vai conseguir resolver tudo. Penso que os bancos centrais já estão a comprar tempo, a permitir aos governos terem tempo para fazerem reformas e organizar melhor as suas economias.

Mas o que perguntava era se estes enormes volumes de liquidez na Europa injetados pelo BCE podem transformar-se numa coisa feia, gerar uma nova crise, por exemplo?

O risco existe sempre e ninguém pode dizer que as crises já acabaram. Como disse taxas de juro muito baixas são um fio condutor mais fácil para a formação de bolhas. O problema é mais grave quando essas bolhas surgem de ativos detidos pelos bancos. Aí as coisas podem correr muito mal, Por isso é muito importante ir fazendo os testes de stress.

Sendo que os bancos continuam a deter muitas dívida soberana. Um problema que parece não ter desaparecido.

Sim, eu chamo-lhe doom loop. Continua a haver uma grande interdependência entre bancos e soberanos. Quando um entra em apuros, o outro sofre logo. Em Espanha, Portugal, França, penso que em quase todos os países. É uma questão que tem de ser vista por senão vamos chegar ao ponto em que os bancos voltam a ter problemas e lá terão os Estados de voltar a ajudar, endividando-se, o valor das obrigações cai a pique, os juros sobem, reeditamos a crise. Continua a haver esse doom loop, esse abraço letal entre banca e Estados, se quiser.

Voltando ao Pacto de Estabilidade. Uma vez um político italiano Romano Prodi, na altura presidente da CE, disse que o Pacto era estúpido. Entretanto o Pacto foi reformado. Ainda é estúpido?

O Pacto de Estabilidade foi sempre um instrumento imperfeito. Sim, foi melhorado, passou a incorporar mais flexibilidade, a aceitar mais défice se houver recessão. Mas sabemos que este Pacto não serve a todos os países. A verdade é que também houve muitas violações do Tratado de Maastricht, mesmo antes da crise. Alemanha e França violaram o Pacto, por exemplo, em 2003. E não houve sanções, nada. As coisas hoje estão melhores, mas penso que o Pacto ainda é imperfeito e tem problemas de implementação. Atualmente, há países que não querem ser mais abertos, querem mais soberania, o que não ajuda.

Portugal é um país moderado, há a noção de que o contexto político agora é estável, mesmo com um governo com alianças à esquerda. No entanto, a dívida é enorme. É razoável pensar que o país vai aguentar, economica e politicamente, as imposições do Pacto, gerar excedentes orçamentais cada vez maiores, ano após anos, até a dívida chegar aos 60% e ao mesmo tempo conseguir crescer muito e bem?

Não conheço o suficiente sobre Portugal, mas é verdade que é muito melhor fazer reformas em vez de ter regras orçamentais tão rígidas. Penso que se vocês fizerem reformas e criarem uma economia forte, mais resistente a choques, como fizeram os escandinavos nos anos 90 e Alemanha no início dos anos 2000, mesmo que tenham muita dívida para pagar, as coisas podem correr bem e o futuro vais parecer-vos diferente, para melhor. No caso da Grécia não consigo dizer bem isso: penso que a dívida grega não é sustentável.

Portanto, para si a dívida portuguesa é pagável?

Sim, é gerível porque penso que a economia portuguesa é mais saudável do que a grega, por exemplo, e a dívida é alta, mas não é assim tão alta. Mas como lhe digo não sou especialista em Portugal, tenho de ter cuidado com as coisas que digo (risos). Mas posso dizer-lhe uma coisa: o Olivier Blanchard viu muitos anos antes a crise que haveria de acontecer em Portugal e têm de lhe dar crédito por isso. Quando tudo estava a ir bem, quando havia crédito bancário, ninguém queria ver as coisas que estavam mal. Todo o dinheiro que entrar na economia agora deve ir para coisas que vos deixem bem preparados para o futuro. Mais investimento produtivo, não imobiliário. Pensem em Espanha e nos problemas que isso criou.

Mas investimento imobiliário ligado ao turismo pode ser?

Isso é diferente, isso cria valor. O turismo é uma exportação e muitos desse imobiliário é comprado por estrangeiros, faz entrar muito dinheiro na economia e isso é bom.