IP coloca 23 prédios à venda para obter mais de cinco milhões

Através da IP Património, a Infraestruturas de Portugal (IP) colocou à venda um conjunto de prédios de Norte a Sul do país. O total dos valores base para apresentação de propostas pode gerar receitas de pelo menos 5.195.800 euros, noticiou o Jornal de Negócios, esta quinta-feira.

O valor base dos imóveis vai desde 10.900 euros até mais de 1,2 milhões. Os procedimentos de venda pública por carta fechada terão como critério de seleção apenas o da proposta mais elevada.

O imóvel com o valor base mais elevado (1.231.400 euros) trata-se de um prédio urbano, no concelho de Évora, com uma área total de terreno de 849 metros quadrados. Os imóveis colocados à venda percorrem Portugal de Norte a Sul de Bragança a Faro.

O prazo para entrega de proposta termina entre os dias 21 e 26 de setembro. A IP pode decidir não aceitar propostas, sem direito a qualquer indemnização. E, no caso de existir mais do que uma proposta com o mesmo valor, a decisão é tomada através de sorteio.

O adjudicatário tem de comprovar que tem a sua situação tributária e contributiva regularizada e deve ainda entregar 20% do valor proposto a título de sinal.