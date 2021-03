IP investe 5,8 milhões de euros para reabilitar a Linha do Douro entre Pinhão e Tua

Comboio da Linha do Douro perto da estação de Ermida. © Arquivo/Global Imagens

A empreitada de beneficiação da superestrutura de via que teve início no dia 15 de março, decorre entre os quilómetros 127,059 e 139,500, no troço Pinhão Tua e tem um prazo de execução de 300 dias.

Segundo disse a IP em comunicado esta terça-feira, a obra foi adjudicada por cerca de 3,6 milhões de euros, somando-se a esta verba mais 2,2 milhões de euros relativos aos materiais a aplicar, num investimento global na ordem dos 5,8 milhões de euros.

A intervenção, que decorre nos concelhos de Alijó, distrito de Vila Real, e Carrazeda de Ansiães, distrito de Bragança, tem por objetivo a requalificação da infraestrutura de via neste troço e insere-se no Plano de Reabilitação da Linha do Douro que a IP tem em curso.

A IP explicou que estão contemplados trabalhos de substituição integral das travessas de madeira por travessas de betão bibloco e também a substituição de carril e transformação de barra curta em barra longa soldada.

Com esta intervenção, a empresa visa a "melhoria dos níveis de segurança, qualidade, fiabilidade e disponibilidade da infraestrutura", ainda a "melhoria dos níveis de conforto e comodidade para os passageiros" e a redução dos custos de manutenção".