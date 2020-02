IP lança concurso de 3,2 milhões para comprar travessas de carris ferroviários

A Infraestruturas de Portugal (IP), entidade responsável pela manutenção da rede ferroviária nacional, divulgou hoje o lançamento de um concurso público no valor de 3,2 milhões de euros para compra de travessas para linhas de comboio.

O concurso, publicado em Diário da República, com o valor exato de 3.192.000 euros, destina-se à aquisição de “um total de 57.000 travessas” de betão bibloco com fixação para carris, de acordo com a Infraestruturas de Portugal.

As travessas deverão ser aplicadas “em intervenções de manutenção ferroviária e de renovação integral de via, nomeadamente, na empreitada de modernização do subtroço da Linha do Norte entre Ovar e Vila Nova de Gaia”.

A IP defende que “a aquisição em grande escala de materiais a serem aplicados nas intervenções de manutenção e renovação da Rede Ferroviária Nacional não só assegura importantes poupanças ao nível financeiro, mas também vantagens quanto à gestão de ‘stocks'”.

O concurso público para renovação e desnivelamento do troço da Linha do Norte entre Ovar (distrito de Aveiro) e Vila Nova de Gaia (distrito do Porto) foi orçado em 60 milhões de euros, depois de dois adiamentos, e tem prazo de execução de 660 dias, cerca de dois anos.

Em 01 de outubro de 2019, em Diário da República, na descrição dos trabalhos a efetuar, foi referida a “renovação integral da Via”, a “implantação de duas novas vias com 750 metros de comprimento útil”, a “construção de passagens desniveladas rodoviárias e pedonais” e a “construção de novos cais de passageiros nas estações e apeadeiros”, bem como “trabalhos de catenária, incluindo a substituição integral do sistema de catenária entre o quilómetro 318,600 e o 332,780” da Linha do Norte.

Anteriormente, um concurso público internacional lançado em março de 2019, para reabilitar 17 quilómetros da Linha do Norte, entre Espinho (distrito de Aveiro) e Vila Nova de Gaia, no valor de 49 milhões de euros, ficou deserto, “uma vez que não foram apresentadas propostas válidas de acordo com requisitos exigidos no programa”, já que “os preços indicados eram superiores ao preço base”, disse fonte da IP à Lusa.

A nulidade do concurso constituiu o segundo obstáculo ao cumprimento do cronograma inicial do projeto, já que, após um primeiro atraso em 2018 nos prazos de entrega do projeto de obras à Infraestruturas de Portugal, foi necessário proceder à reformulação do plano de obras antes da abertura do procedimento internacional de março de 2019.

No início de junho de 2018, o vice-presidente da IP, Carlos Fernandes, revelou que a renovação do troço Espinho-Gaia da linha ferroviária do Norte, avaliada em 49 milhões de euros, começaria passado um ano, estimando-se que terminasse 18 meses depois.

O responsável indicava ainda que a obra seria dividida em quatro fases, num investimento global de cerca de 160 milhões de euros, cofinanciado por fundos comunitários.

Os trabalhos no troço Vila Nova de Gaia – Ovar da Linha do Norte integram o programa de investimentos Ferrovia 2020, para requalificação da Rede Ferroviária Nacional.