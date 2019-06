iPadOS vai tornar o tablet da Apple como um computador

O iPad vai ter um novo sistema operativo. Tem exatamente as mesmas funcionalidades do recém-anunciado iOS 13, mas vai mais além na exploração daquelas que são as características únicas de um dispositivo móvel com um tamanho grande. Esta segunda-feira a Apple anunciou o iPadOS.

“O iPad foi construído nas fundações técnicas do iOS, mas ao longo dos anos o iPad evoluiu para algo único. Chegou a hora de reconhecer a plataforma de uma forma especial”, começou por dizer Craig Federighi.

O executivo saltou depois para uma torrente de novidades que vão chegar ao tablet da marca da maçã. A primeira a ser demonstrada é a nova capacidade multitarefa do iPad: as aplicações agora têm funcionalidades multijanela. Isto significa que é possível ter mais do que uma janela em simultâneo a executar duas tarefas diferentes da mesma aplicação. Isto tanto funciona para as aplicações nativas do sistema operativo, como também vai funcionar nas aplicações dos programadores.

Por exemplo, é possível ter a aplicação de email aberta em duas janelas e usar uma para arrastar conteúdos para a outra. Também vai ser possível ter duas janelas com o Microsoft Word lado a lado, o que segundo Craig Federighi, é uma vantagem para os utilizadores que procuram uma ferramenta de maior produtividade.

A aplicação de Ficheiros é outra das que recebeu uma grande modificação. Agora quando seleciona um ficheiro, a aplicação vai mostrar uma pequena pré-visualização desse ficheiro e um conjunto de ações rápidas que o utilizador pode fazer logo a partir dali.

Outra grande novidades que está a chegar à aplicação de ficheiros é o suporte para dispositivos de memória externa. Agora vai ser possível ligar uma pen USB ou um cartão de memória ao iPad e usar a app para fazer a gestão dos ficheiros. Mais: será possível ligar uma câmara fotográfica ao iPad através de cabo e importar diretamente as fotografias para aplicações como o Adobe Lightroom.

A aproximação a uma experiência desktop também é notória no Safari. Agora a primeira versão de um website a ser mostrada no iPad vai ser a versão desktop e há outras funcionalidades que fazem lembrar o funcionamento de um computador: o browser vai suportar atalhos de teclado e também vai ter um centro de downloads, no qual o utilizador pode ver tudo aquilo que descarregou.

A última grande novidade do iPadOS vai para a otimização que vai trazer ao Apple Pencil. Até aqui, o tempo de resposta do ecrã relativamente à ação da caneta já era a melhor do mercado, com um tempo de resposta de 20 milissegundos. Através de otimização de software, a Apple conseguiu reduzir o tempo para nove milissegundos, o que torna a experiência de escrever com a caneta eletrónica mais próxima à experiência de escrever com uma caneta real.