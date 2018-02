Irlanda do Norte pode ficar fora do Brexit em termos aduaneiros

A Irlanda do Norte, que faz parte do Reino Unido, pode vir a manter o estatuto de “território aduaneiro da União Europeia (UE)”, diz um projeto de relatório da Comissão Europeia, citado pela RTÉ News, o canal de notícias da televisão pública irlandesa.

Isto é, todas as trocas comerciais entre a Irlanda e a Irlanda do Norte continuaram a ser consideradas como sendo dentro da UE, o que que significa que a parte norte da ilha não acompanhará a Grã-Bretanha no Brexit.

A data da sua saída do Reino Unido da UE (Brexit) está marcada para 29 de março de 2019.

Segundo a mesma televisão, a proposta da Comissão, que deve ser apresentada na quarta-feira, fará referência “a um espaço regulatório único na ilha da Irlanda, sem barreiras internas”.

“Este cenário reflete a chamada opção padrão ou backstop contida no acordo de dezembro entre a UE e o Reino Unido sobre como evitar uma fronteira dura na ilha da Irlanda”.

De acordo com uma fonte de topo citada pela RTÉ News, “as equipas alfandegárias conjuntas da UE e do Reino Unido serão obrigadas a controlar as mercadorias provenientes do Reino Unido no novo espaço regulatório, mas não se especifica onde esse controlo terá lugar”.

O texto refere ainda que as opções preferidas pelo Reino Unido no sentido de evitar a tal “fronteira dura” também estão disponíveis, pelo que se houver acordo relativamente a estas opções, “o cenário acima referido não se aplicaria”, diz o canal de televisão.

O governo irlandês também já disse que prefere que esse cenário de fronteira total, dura, entre norte e sul seja evitado, “mantendo o alinhamento total das regras do mercado único e da união aduaneira norte e sul”, refere a mesma notícia avançada há minutos.