Sucessor de Centeno: Irlandês Donohoe surpreende e bate espanhola Calviño

Na disputa pelo anterior cargo de Mário Centeno como presidente do Eurogrupo, existiam dois favoritos, mas Nádia Calviño, vice-primeira-ministra de Espanha e a aposta de Portugal para o cargo, perdeu à segunda votação para Paschal Donohoe, ministro das Finanças irlandês

Antes disso, já Pierre Gramegna, o candidato luxemburguês, tinha abandonado a corrida. O novo presidente do Eurogrupo já reagiu no Twitter.

I am deeply honored to be elected as the new President of the #Eurogroup . I look forward to working with all of my Eurogroup colleagues in the years ahead to ensure a fair and inclusive recovery for all as we meet the challenges ahead with determination pic.twitter.com/9k8EQfWSJa

Donohoe também já recebeu os parabéns de Christine Lagarde, presidente do BCE, bem como o seu antecessor, Mário Centeno. Lagarde agradeceu ainda a Centeno pelo trabalho feito e “pela excelente colaboração e pelo contributo para a Europa”.

Congratulations @Paschald on your election as Eurogroup President. I look forward to working with you!

Also my thanks to outgoing President @mariofcenteno for our excellent collaboration and for your contribution to Europe. pic.twitter.com/lD5hnhxbsP

— Christine Lagarde (@Lagarde) July 9, 2020