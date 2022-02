Ironhack abre candidaturas para curso intensivo de análise de dados

A Ironhack, escola líder em formação tecnológica, já abriu as candidaturas para o curso intensivo de Data Analytics (análise de dados) que arranca já no próximo dia 22 de fevereiro © Ironhack

Dinheiro Vivo 07 Fevereiro, 2022 • 20:17 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Ironhack, escola líder em formação tecnológica, abriu as candidaturas para o curso intensivo de Data Analytics (análise de dados), que arranca já no próximo dia 22 de fevereiro. O programa, que vai decorrer em regime part-time, durante 24 semanas, é dirigido a todos aqueles que pretendem otimizar as suas competências no sentido de "converter informações que ajudam no desenvolvimento do negócio, interpretando [este tipo de] dados e transformando-os em ferramentas úteis e que acrescentam valor", explica Catarina Costa, responsável pelo campus de Lisboa.

"A vantagem competitiva para as empresas que apostam em colaboradores com estas competências é gigante. E a vantagem para quem procura otimizar as suas skills nesta área também. Assim, acaba por ser, também, um impulso para áreas tão variadas como marketing, economia e mesmo gestão para que se tornem data driven", remata Catarina Costa.

Para além de estar previsto aprenderem Python, SQL, Tableau e estatística, no final deste curso os alunos terão ainda acesso à "Semana de Carreiras", cujo objetivo é prepará-los para o mercado de trabalho - onde este tipo de perfil "é escasso" e "o salário médio de um recém-formado, num cargo júnior, pode atingir os 35.000 euros por ano", explica a responsável, em comunicado, acrescentando que "quem faz parte do setor tecnológico há mais tempo pode aproveitar para reforçar as suas skills no seu local de trabalho atual e justificar o aumento significativo de salário", afirma a responsável em comunicado.

De acordo com a Ironhack, os candidatos devem ter mais de 18 anos e dominar um nível intermédio de inglês. Já relativamente ao custo deste bootcamp, que vai decorrer presencialmente no campus de Lisboa, são 6.500 euros - estando disponíveis opções de financiamento ou pagamento em prestações.