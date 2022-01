IRS: Apesar da pandemia, 37 municípios aumentaram descontos no IRS

Voo de helicóptero sobre o rio Tejo com a empresa Lisbon Helicopters que se situa em Algés. Vista sobre Belém, torre de belém (Rita Chantre / Global Imagens) © Rita Chantre / Global Imagens

Dinheiro Vivo 04 Janeiro, 2022 • 08:04 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A pandemia de covid-19 teve efeitos nas contas de muitas famílias, mas também de muitos municípios. Apesar disso, aumentou em 37 o número de municípios que decidiram reduzir a sua taxa de participação no IRS, ou seja, que deliberaram aumentar o valor do reembolso do IRS aos seus munícipes, de acordo com a edição desta terça-feira, 4 de janeiro, do Jornal de Negócios.

Todos os anos, o Estado transfere para as autarquias 5% do total da receita de IRS cobrada no seu território. Contudo, desde 2008 que as assembleias municipais têm o poder para decidir, por proposta das câmaras, que parte dessa participação querem que entre nos seus cofres. Se a decisão for de receber menos de 5%, o remanescente é reembolsado aos munícipes na declaração de IRS sob a forma de benefício municipal, explica o jornal.

Contas do Negócios, apontam que dos 304 (não foi possível apurar a taxa de participação no IRS de 2022 definida em quatro municípios), mais 37 municípios dão parte do IRS aos seus munícipes, o que significa que sobe para 171 o número de câmaras municipais em Portugal que tomaram essa decisão.