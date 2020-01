Com a chegada do novo ano, os contribuintes têm de voltar a olhar para o calendário e perceber quando têm de cumprir as suas obrigações fiscais. A informação presente no site das Finanças, data de agosto de 2019, apresenta os dias e meses e contribuintes singulares e coletivos têm de cumprir com as suas obrigações.

As principais datas para os contribuintes singulares são:

Até 15 de fevereiro

– IRS – Consulta e atualização, por transmissão eletrónica, os dados relativos à composição do agregado familiar e outros elementos pessoais relevantes.

Até ao dia 25 de fevereiro

– IRS – Consulta e validação das faturas transmitidas por via eletrónica pelos comerciantes à Autoridade Tributária e Aduaneira de forma a maximizar as possíveis deduções e reembolso fiscal.

Até 15 de março

– IRS – Prazo para a Autoridade Tributária apurar os valores das deduções.

Até 31 de março

– IRS – prazo para reclamar dos valores de deduções apurados.

De abril até 30 de junho

– IRS – Envio ou confirmação, caso esteja abrangido pela declaração automática, por transmissão eletrónica de dados, da declaração de rendimentos modelo 3 de IRS e respetivos anexos.