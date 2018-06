IRS de familiares de pensionistas vai ser corrigido

O primeiro-ministro garantiu esta terça-feira que a administração fiscal irá proceder à correção das declarações de IRS das famílias com ascendentes (geralmente os pais) a quem não foi considerada uma dedução pessoal de 525 euros por causa do aumento extraordinária das pensões registado em agosto.

“As declarações serão corrigidas e não haverá qualquer penalização para essas pessoas porque não era essa a intenção”, afirmou o primeiro-ministro no debate quinzenal em resposta a uma questão colocada pelo secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa.

Em causa está o facto de o Código do IRS permitir aos contribuintes associar ascendentes à sua declaração de IRS quando estes residam na mesma casa e não tenham um rendimento superior à pensão mínima do regime geral. Cumpridos estes requisitos, o IRS dos filhos é calculado tendo em conta uma dedução de 525 euros, dando-se ao ascendente um tratamento fiscal perante o agregado familiar semelhante ao que é dado aos descendentes.

O problema é que, tal como o Dinheiro Vivo noticiou, como aquela pensão foi fixada em janeiro nos 264,32 euros, e foi este o valor (anualizado) que a AT considerou no cálculo e atribuição daquela dedução na liquidação do IRS, excluindo por isso os que tiveram aumento extra em agosto. Contas feitas, apenas foram considerados os pensionistas que entre janeiro e dezembro de 2017 tiveram um rendimento até 3700,48 euros (264,23 euros X 14 meses), ficando de fora aqueles que tiveram o acréscimo extraordinário até seis euros, que foi pago de agosto em diante.

A diferença entre uma e outra conta ronda os 28 euros.

O alerta para estes casos foi dado por contribuintes que apelaram para a intervenção do Grupo Parlamentar do PCP e deram origem a um conjunto de perguntas que seguiram para o governo. Um problema idêntico a este já tinha ocorrido no ano passado devido a um acerto de 4 cêntimos no pagamento do subsídio de Natal, tendo a AT procedido à correção das declarações.

Este ano, e ainda que em termos técnicos a AT entenda que a liquidação e cálculo do IRS foi feito à luz do previsto na lei e acentue que o aumento de agosto é atribuído por pensionistas e não por pensão, o primeiro-ministro considera que a correção deve ser feita, porque nunca houve a intenção de retirar aquela dedução a estas pessoas.

A solução deste ano deverá ser replicada em 2019, já que este ano, em agosto, haverá novo aumento extraordinários de pensões.