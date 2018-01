IRS em papel acaba para os 5% que ainda o usavam

Em 2016, apenas 5 em cada 100 declarações de IRS foram entregues em papel. A esmagadora maioria (94,97%) seguiu por via eletrónica. Esta realidade, conjugada com o facto de ser cada vez maior o número de contribuintes abrangidos pelo IRS automático levou o Ministério a acabar com as declarações em papel. Em 2018, o acerto de contas anual do IRS (que pode ser feito entre abril e maio) apenas poderá ser feito através do Portal das Finanças.

No preâmbulo da Portaria, assinada pelo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, que define os “impressos” que têm de ser usados nas entregas do IRS durante o ano de 2018, justifica-se ainda o fim das declarações em papel com as vantagens associadas à entrega da declaração pela Internet (em que parte dos campos estão já pré-preenchidos) e pelo facto de a AT estar “em condições de assegurar apoio” nesta entrega “ao contribuintes que ainda sintam dificuldades na utilização desta via”.

A “sentença de morte” dos impressos em papel surge logo no artigo 2º onde se determina, assim, que “a declaração modelo 3 e quaisquer dos seus anexos é obrigatoriamente entregue por transmissão eletrónica de dados”. Quem se esqueceu de entregar a declaração relativa aos rendimentos de 2015 fica, igualmente, obrigado a fazer agora o acerto de contas por via eletrónica.

Ainda que fossem poucos os contribuintes que ainda optavam pela entrega em papel, estas novas regras vão obriga-los a pedir uma senha de acesso ao portal das finanças. Resta depois saber se sabem usá-la para proceder à entrega da declaração ou se terão de recorrer à ajuda de terceiros, o que implica terem de partilhar a senha.

O IRS automático chegou em 2017 e este ano vai abranger um número mais alargados de contribuintes, na medida em que também os agregados com dependentes vão passar a ser contemplados. No total, estima-se que o automático chegue a 5 milhões de pessoas. De fora continuam a ficar os contribuintes com rendas ou recibos verdes.