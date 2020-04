IRS. Fisco recebeu 270 mil declarações só esta manhã

A Autoridade Tributária recebeu nas primeiras horas do primeiro dia da campanha de entrega de declarações de IRS mais submissões do que a 1 de abril do ano passado, com uma forte afluência de contribuintes ao sistema num momento em que algumas famílias enfrentam já perdas de rendimento devido à pandemia. O fisco não se compromete no entanto neste ano com prazos para reembolsos rápidos, mas assegura que não vai faltar com as devoluções de imposto devidas. A data limite para terminar liquidações é a 31 de julho, com o prazo máximo para reembolsos a concluir-se a 31 de agosto.

“Esse é o dinheiro que o Estado foi retendo aos portugueses e que agora devolve com toda a naturalidade”, assegurou o secretário de Estado de Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, esta quarta-feira em entrevista transmitida pela SIC. “Estamos em condições de proceder aos reembolsos de IRS. Por isso, iniciámos hoje a campanha de IRS”, afirmou, quando questionado sobre os cofres do Estado terão nesta fase dificuldade em responder às devoluções de imposto que sejam devidas.

Em 2019, o fisco devolveu aos contribuintes mais de três mil milhões de euros em reembolsos de IRS, dos quais 1260 milhões durante o mês de abril.

Segundo o secretário de Estado até às 11h30 de hoje, “já 270 mil contribuintes tinham entregado a sua declaração de IRS”. São, apontou Mendonça Mendes, “mais pessoas do que entregaram no primeiro dia há um ano, e isso espelha naturalmente o momento de incerteza que os portugueses sentem de uma maneira geral”.

Em anos anteriores, o fisco tem vindo a reduzir cada vez mais o período de espera por reembolsos. O Quadro de Avaliação e Responsabilização da Autoridade Tributária mantinha no ano passado uma meta de ente 15 e 25 dias até às transferência bancária, depois de terem sido obtidas médias de 17 e 23 dias em 2018 e 2017, respetivamente.

Em atualização