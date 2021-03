Isabel dos Santos diz-se vítima de "conspiração de grande alcance"

Maia,05/02/2018 - Conferência "Plug in Tomorrow" na Efacec sobre Mobilidade elétrica. Isabel dos Santos (Pedro Granadeiro/Global Imagens) © Pedro Granadeiro/Global Imagens

Em comunicado enviado esta segunda-feira, a empresária angolana Isabel dos Santos denuncia o que diz ser uma "conspiração de grande alcance engendrada pelo governo do Presidente angolano João Lourenço, para usurpar ilegalmente" os seus bens.

A empresária refere a entrega de novas provas condenatórias contra Angola apresentadas no Tribunal Superior de Londres, nomeadamente "gravações áudio e vídeo revelam conspiração do governo angolano" e atribui o caso Luanda Leaks a "um ataque direcionado dos serviços secretos angolanos que operaram sob a direção expressa da liderança de João Lourenço."

Isabekl dos Santos considera que as as provas agora entregues em Londres mostram "como os materiais publicados durante o chamado Luanda Leaks foram obtidos ilegalmente, manipulados e utilizados como elemento central de uma ampla "estratégia de apropriação de ativos" concebida pela administração de João Lourenço para "acusar, difamar e isolar ilegalmente Isabel dos Santos, permitindo assim ao Estado angolano confiscar ilegitimamente os seus bens".

E acrescenta que "as provas foram recolhidas e fornecidas ao Supremo Tribunal de Londres, pela firma de inteligência Black Cube. A empresa foi escolhida pela sua experiência em descobrir conspirações, subornos e corrupção, como foi o caso descoberto numa arbitragem italiana no Tribunal Superior do Panamá e numa empresa estatal no México. A investigação reuniu dezenas de horas de gravações áudio e vídeo em que antigos altos funcionários e conselheiros do governo angolano fazem revelações condenáveis em torno de como o governo angolano conspirou".

A assessora jurídica de Isabel dos Santos, Michelle Duncan, afirma que "as provas apresentadas ao Tribunal são tão condenáveis quanto perturbadoras. Deixa claro que o processo movido contra a UIH pela Unitel no Supremo Tribunal de Londres é apenas um elemento de uma campanha maliciosa e de longo alcance do governo angolano para apreender ilegalmente os bens de Isabel dos Santos. As provas demonstram claramente que se trata de uma conspiração, concebida e sustentada sob a direção expressa da liderança angolana. As muitas horas de gravações áudio e vídeo fornecem um relato claro das inúmeras técnicas criminosas utilizadas ao longo de vários anos para enquadrar, difamar e isolar ilicitamente Isabel dos Santos, permitindo ao Estado angolano confiscar ilegitimamente os seus bens. As provas serão analisadas por um juiz no devido tempo."