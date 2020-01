Isabel dos Santos questiona autenticidade dos documentos no twitter

Isabel dos Santos põe em causa a autenticidade dos documentos que serviram de base à investigação jornalística “Luanda Leaks” que envolveu 34 órgãos de comunicação social mundiais. A empresária está a reagir às revelações através da rede social twitter e, numa das mensagens, questiona: “Os leaks são documentos autênticos? Quem sabe ? Ninguém”. Na mesma mensagem revela estranheza pelo facto da Procuradoria-Geral da República de Angola fazer declarações à SIC e jornal Expresso, a publicação portuguesa que integra o consórcio mundial. “Estranho mesmo é ver a PGR de Angola a dar entrevistas à SIC – Expresso. Procurador Geral de Angola a dar entrevistas… a canais portugueses!”, escreve a empresária angolana.

Num outro tweet, Isabel dos Santos acusa a PGR de Angola de mentir e pergunta porque não a deixaram defender-se em tribunal. “A mesma PGR que mentiu sobre uma suposta transferência a Rússia, sobre um encontro com Árabe , a mesma que está mentir sobre notificações!? A mesma que pode dizer que há um cadáver na minha geleira de casa? Porque não me deixaram mostrar as provas em tribunal? Direito a defesa”, escreve no twitter.

Isabel dos Santos considera que a colaboração das autoridades angolanas com a investigação jornalística é prova de que está a ser alvo de um ataque político.

Numa mensagem em inglês, a filha do antigo presidente angolano vai mais longe dizendo que os documentos são falsos e que se trata de “ataque político coordenado” contra si.

The ICIJ report is based on many fake documents and false information, it is a coordinated political attack in coordinations with the “Angolan Government”. 715 thousand documents read? Who believes that?#icij #lies

— Isabel Dos Santos (@isabelaangola) January 19, 2020