Isaltino reforça fundo de emergência social com mais 100 mil euros

Com 125 casos de covid-19 registados no concelho (veja aqui), Oeiras tem vindo a adotar medidas sucessivas de reforço dos apoios aos mais frágeis. Depois de, na semana passada, ter anunciado um reforço de quase 400 mil euros para as IPSS (leia aqui), a autarquia liderada por Isaltino Morais vem hoje atribuir mais 100 mil euros para o Fundo de Emergência Social.

Tendo em conta o agravamento das situações de vulnerabilidade, consequentes do contexto epidemiológico, este reforço visa “garantir a capacidade financeira das entidades parceiras para dar resposta às situações de vulnerabilidade social enquadradas no âmbito do FES”, explica a câmara.

Assente num trabalho de parceria alargado entre Oeiras, as freguesias do concelho e as uniões das freguesias e as entidades sociais locais, o Fundo de Emergência Social foi criado com “o desígnio de melhorar a qualidade de vida e o bem-estar dos munícipes em situação de vulnerabilidade social”. Co esta medida, Isaltino pretende garantir um apoio extraordinário a indivíduos e famílias expostas a condições extremas de vulnerabilidade social e financeira e que não se enquadra nas respostas usualmente disponibilizadas pelos serviços tradicionais.

O montante, explica a autarquia, será repartido equitativamente, pelas seguintes entidades: Centro Social Paroquial Cristo Rei de Algés, Centro Social e Paroquial de Barcarena, APOIO – Centro de Solidariedade Social, Centro Social Paroquial São Romão de Carnaxide, Centro Social Paroquial Senhor Jesus dos Aflitos, Centro Social Paroquial Nossa Senhora do Cabo, Centro Social e Paroquial São Julião da Barra, Núcleo de Instrução e Beneficência, Centro Social e Paroquial Nossa Senhora de Porto Salvo e Centro Social Paroquial São Miguel de Queijas.