ISCTE sobe sete posições no ‘ranking’ de mestrados de gestão do Financial Times

O Metrado em Gestão de Empresas da ISCTE Business School (IBS) ocupa o 77.º lugar no ranking de mestrados de gestão do Financial Times. Este é o segundo ano consecutivo que a IBS faz parte da lista.

O Mestrado em Gestão de Empresas da IBS destaca-se no indicador de recuperação do investimento académico (Value for Money Rank), obtendo a 27.ª posição a nível mundial, pois os preços do programa permitem que os graduados recuperem o investimento académico numa janela temporal muito reduzida. Por outro lado, é um dos mais equilibrados na igualdade de género, refletindo uma característica de toda a escola de gestão.

“A escola tem vivido uma década de desenvolvimento excecional, com crescente contribuição para sociedade e aproximação às escolas de topo a nível mundial”, afirmou o dean da instituição, José Paulo Esperança. Segundo o responsável máximo da escola, “as recentes parcerias internacionais com escolas triple crown tais como a INSPER no Brasil, a Polytechnic University em Hong Kong, ou a SKEMA e o IÉSEG em França, demonstram a crescente influência internacional e convergência de qualidade”.

Além do ISCTE, também a Nova School of Business and Economics e a Universidade Católica fazem parte do ranking, fazendo de Portugal o sexto país com mais escolas representadas na lista.