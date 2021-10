ISEG continua a prever crescimento económico entre 4% a 5% em 2021

O primeiro ministro, António Costa (E) conversa com o ministro das Finanças, João Leão (C) e com o ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira (D) durante o debate parlamentar para votação do Orçamento de Estado 2021, 26 novembro 2020, na Assembleia da República, em Lisboa. MANUEL DE ALMEIDA / LUSA © LUSA

José Varela Rodrigues 07 Outubro, 2021

O ISEG mantém a previsão para o crescimento da economia em 2021 no intervalo 4% a 5%, tendo em conta que o estimativa de que o Produto Interno Bruto (PIB) evoluiu entre 3,5% e 4%, face ao período homólogo. A 'Síntese Conjuntura' de setembro do ISEG está em linha com em linha com a previsão do Banco de Portugal e do Governo, que apontam, respetivamente, um crescimento de 4,8%, e de 4,6%. O Conselho das Finanças Públicas reviu, em setembro, crescimento do PIB em forte alta, para 4,7% em 2021

Em comunicado, esta faculdade de economia sublinha que a previsão do terceiro trimestre traduz-se numa melhoria homóloga de 2,1% a 2,6%.

"Com o desconfinamento e o avançar do processo de vacinação, a média dos indicadores de confiança setoriais, com a exceção da indústria, subiu do segundo para o terceiro trimestre, em particular, de forma muito pronunciada, no setor dos serviços", lê-se no documento do ISEG, que analisa diferentes parâmetros como a confiança e o clima económico, a produção industrial, o volume de negócios nos serviços e no comércio a retalho.

"Inversamente, no setor industrial a confiança desceu do segundo para o terceiro trimestre, provavelmente em consequência das dificuldades de laboração normal em alguns setores, relacionadas com a escassez mundial de fornecimento de alguns componentes", resume.

No terceiro trimestre, os dados disponíveis sugerem, realça o ISEG, "um crescimento da procura interna, embora com alguns entraves no consumo e na produção industrial, e a possibilidade de um contributo positivo da procura externa líquida, devido ao crescimento das exportações turísticas face ao período homólogo". Daí a previsão trimestral e manutenção da previsão anual do PIB.