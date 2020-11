ISEG está um pouco mais otimista sobre a economia portuguesa

Utentes à saída de um cacilheiro da Transtejo/Soflusa proveninete de Lisboaa Cacilhas, em Cacilhas, Almada, 20 de maio de 2020. O transporte rodoviário foi reforçado com a entrada do segunda fase do desconfinamento devido à pandemia da covid-19, apesar disso as carreiras continuam com poucas pessoas o que contrasta com a grande utilização dos transportes fluviais da Transtejo/Soflusa. (ACOMPANHA TEXTO). MÁRIO CRUZ/LUSA © LUSA

O Instituto Superior de Economia e Gestão reviu a previsão para a economia portuguesa, melhorando a anterior projeção apresentada em setembro, mesmo assim espera uma recessão entre 9% e 8%.

"Em relação ao conjunto do ano, atendendo a que a variação homóloga nos três trimestres do ano já decorridos é de -8,2%, e tendo em conta as perspetivas para o 4º trimestre, revê-se ligeiramente a anterior previsão para a variação do PIB em 2020 para um intervalo entre -9% e -8%", refere a Síntese de Conjuntura divulgada nesta terça-feira. Na anterior previsão, o ISEG apontava para uma queda do produto entre 10% e 8%.

Para o quarto trimestre do ano, o ISEG aponta para "uma variação em cadeia negativa até -5% para o produto interno bruto (PIB)."

Mas tudo vai depender da evolução da pandemia. "Na ausência de agravamento da frente sanitária, seria este o cenário mais provável para o futuro: continuidade do crescimento em cadeia, mas em desaceleração", refere a escola de economia e gestão. O indicador de tendência da atividade global (IZ), construído pelo ISEG com base nas variações homólogas de vários setores de atividade, "mostra uma retoma sustentada depois dos mínimos de abril, mas já com alguma desaceleração em setembro".

Novo confinamento com impacto mais moderado

Os economistas do ISEG apontam para uma nova queda homóloga e em cadeia, mas menos profunda do que no segundo trimestre, quando o país praticamente parou.

"Relativamente à evolução da economia no quarto trimestre considera-se provável que o PIB venha a apresentar algum decréscimo face ao trimestre anterior (e uma variação homóloga um pouco mais negativa)", indica a nota da escola.

Para os economistas do ISEG, "em princípio, este retrocesso do crescimento será comparativamente pequeno, uma vez que a maior parte das medidas que estão indicadas para combater a epidemia nos diversos países não afetam diretamente a atividade económica (com a exceção de alguns setores dos serviços)."

Mas o grupo de análise económica acredita que "é inevitável que o consumo privado e o investimento produtivo se venha a ressentir e o PIB a cair."

