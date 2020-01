ISEG estima que economia tenha acabado 2019 a crescer 2%

O crescimento da economia portuguesa acelerou no final do ano passado. Na síntese de conjuntura do 4º trimestre do ISEG – Lisbon Schoool of Economics & Management, nos últimos três meses de 2019 o Produto Interno Bruto (PIB) acelerou 2,1% em comparação com mesmo período de 2018, um aumento face aos 0,6% registados no trimestre anterior. Para o total do ano, e ainda sem dados completos relativos a dezembro, o ISEG avança com uma previsão de crescimento de 2% para a economia.

Na análise desta instituição, no final do ano passado “os indicadores de confiança setoriais e os indicadores agregados de Clima do INE ou de Sentimento Económico do Eurostat continuaram a decrescer, embora de forma mais atenuada”. Uma tendência que também se verificou nos outros países da zona Euro.

Para 2020 o ISEG aponta um intervalo de crescimento do PIB entre 1,8% e 2,2% , assumindo um maior equilíbrio na incerteza que tem vindo a caracterizar a conjuntura económica internacional”.

O investimento e as exportações deverão ser os motores do crescimento no próximo ano. As previsões do ISEG apontam para aumentos de 2,3% do consumo privado, de 0,8% do consumo público, de 5,5% do investimento, de 3,3% das exportações e de 4,7% das importações.