ISEG estima quebra homóloga do PIB português entre 6% e 8% no 3.º trimestre

O Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG) estima que o Produto Interno Bruto (PIB) português tenha caído entre 6% e 8% no terceiro trimestre face ao mesmo período de 2019, segundo uma síntese de conjuntura hoje publicada.

“Os dados quantitativos disponíveis relativos ao terceiro trimestre apontam para uma substancial recuperação da atividade face ao segundo trimestre. Globalmente, estima-se que a variação homóloga do PIB no terceiro trimestre se venha a situar entre -8% e -6%, intervalo a que corresponde um crescimento entre 10,4% e 12,8% em relação ao segundo trimestre”, refere o ISEG.

Segundo a instituição, “tendencialmente, na ausência de agravamentos substanciais na frente sanitária, a economia deverá continuar a recuperar em cadeia nos próximos trimestres, mas a ritmos mais moderados, e com variações homólogas negativas até ao primeiro trimestre de 2021”.

Na síntese hoje divulgada, o ISEG reporta que, durante o terceiro trimestre, “os níveis de confiança continuaram a recuperar face aos mínimos de abril ou maio, sobretudo nos setores empresariais”.

Já “entre os consumidores a recuperação da confiança tem sido mais lenta”, sendo que “a recuperação dos indicadores de confiança também tem sido mais lenta do que a registada na área euro”.

“Depois dos mínimos atingidos em abril, por força do fecho de vastas áreas da atividade económica, a economia tem vindo a recuperar à medida que a economia foi reabrindo. Entretanto, muito mudou em termos de procura global e de oferta e continuam a verificar-se vários condicionamentos. Assim, depois de um período inicial de descompressão, o ritmo da recuperação tenderá a abrandar”, prevê.

Relativamente à evolução da economia no terceiro trimestre, o ISEG refere que os dados disponíveis até à passada quinta-feira, “mesmo sendo incompletos, mostram a atividade a subir em relação ao registado no segundo trimestre”, destacando “entre os aspetos mais positivos a forte recuperação da produção industrial, do volume de negócios no comércio retalhista e, menos pronunciadamente, do volume de negócios dos serviços”.

“Contudo – ressalva – os crescimentos homólogos nestes setores continuaram negativos no terceiro trimestre”

Quanto ao setor da construção, “a avaliar pelo indicador do consumo de cimento, deverá ter continuado a crescer, mas num ritmo inferior ao do segundo trimestre”.

Em termos de grandes agregados da procura interna, o ISEG estima que o consumo privado “tenha tido uma queda bastante menor no terceiro trimestre do que a registada no segundo trimestre (-14,5%), sendo mais incerta a evolução do investimento e do consumo público”.

Já no domínio da procura externa líquida, considera que “deverá ter continuado a dar um contributo negativo devido à quebra das exportações turísticas”.

Relativamente às estimativas do Instituto Nacional de Estatística (INE) de que, no segundo trimestre de 2020, o PIB português tenha decrescido 16,3% em volume em termos homólogos e 13,9% face ao trimestre anterior, o ISEG considera que era uma “queda esperada, dada a conjuntura sanitária interna e externa e as medidas assumidas para a controlar”.

“A queda registada situa Portugal entre o grupo dos países mais afetados da União Europeia, o que, em geral, ocorreu nos países em que a procura turística externa tem um peso importante no PIB. Com este resultado, a queda homóloga do PIB no conjunto do primeiro semestre cifra-se em 9,4%”, refere.

De acordo com o ISEG, a queda registada nos dois últimos trimestres “caraterizou-se por contrações tanto da Procura Interna (PI) quanto da Procura Externa Líquida (PEL)”, uma “simultaneidade [que] não ocorreu no período recessivo de 2011-2013, porque nesse caso a queda na PI originou menos importações e foi acompanhada de mais exportações para países em crescimento económico”.

“Na situação atual a queda da PI foi acompanhada por forte queda da procura externa de serviços turísticos que supera a queda das importações e tornam a variação da PEL igualmente negativa. Esta situação é uma consequência da simultaneidade europeia e mundial da crise, das restrições impostas às deslocações internacionais nos diversos países e da mudança de atitude dos consumidores turísticos internacionais na atual situação sanitária”, explica.