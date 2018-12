ISEG: Índice de confiança do sobre atividade económica cai em novembro

O índice de confiança do Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG) foi de 35,0 em novembro, refletindo uma ligeira descida relativamente ao valor de outubro, quando foi de 35,2, divulgou hoje a instituição.

“O valor do índice de confiança do ISEG apurado para novembro e relativo à evolução da atividade económica portuguesa no curto prazo foi de 35,0, o que corresponde a um ligeiro decréscimo do índice de confiança do painel na evolução da conjuntura face ao valor apurado no mês de outubro, que foi de 35,2”, refere a informação da faculdade.

Segundo o ISEG, “em termos homólogos, o índice cresceu 2%”.

“Manteve-se o consenso dos membros do painel relativamente à evolução económica”, acrescenta ainda a instituição.

O índice de confiança do ISEG sobre a evolução a curto prazo da economia portuguesa pode variar entre zero (confiança mínima) e 100 (confiança máxima) e é atribuído por um painel de 16 professores do ISEG com base em informação quantitativa e qualitativa previamente recolhida.

A informação inclui os resultados de um inquérito realizado mensalmente a todos os docentes do ISEG.